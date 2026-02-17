Troppe poche dichiarazioni a Gallarate, Aido propone un concerto per dire Sì alla cultura della donazione d’organi
La città ha un percentuale di opzione per la donazione del 51%, tra i più bassi del Varesotto. Un segnale negativo cui Aido sta rispondendo con diverse attività. Tra cui una serata di divertimento (e informazione) partecipata dal Comune
Qualche mese fa, in un articolo basato sui dati, VareseNews raccontava come la cultura della donazione d’organi fosse diffusa in modo molto disomogeneo sul territorio della provincia di Varese. Tra i dati spiccava anche la percentuale molto bassa della città di Gallarate (51% di dichiarazioni di donazione), decisamente più bassi delle altre città della provincia.
Anche per questo Aido Gallarate ha intensificato le attività in città e nei dinorni e ora ha organizzato ora anche un evento specifico sostenuto dall’amministrazione comunale con il patrocinio.
Il prossimo 7 marzo, alle ore 21, il teatro del Popolo di Gallarate ospiterà “La magia del dono, musica per sostenere la vita”, un concerto straordinario finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di organi e a raccogliere fondi per l’associazione Aido, gruppo di Gallarate.
«Gallarate oggi registra una percentuale di consensi alla donazione di organi inferiore rispetto alla media di molti altri comuni della provincia» ricorda l’assessora ai servizi comunali Stefania Picchetti. «È un dato oggettivo, un indicatore della maturità civica di una comunità e una scelta concreta che può salvare vite. In Italia migliaia di persone sono in lista d’attesa per un trapianto. Per loro il tempo è una variabile decisiva. Esprimere il proprio consenso è semplice. Al momento del rinnovo della carta d’identità, ogni cittadino può dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi».
I dati di Gallarate e gli obbiettivi
Aumentare le percentuali di donazione è un obbiettivo lodevole e anche raggiungibile, considerando che il territorio in sé non è certo insensibile: stando solo al territorio del Gallaratese, sono numerosi i Comuni con percentuali superiori al 60%: a Cardano al Campo e Cassano Magnago si arriva già al 69%, a Besnate il 71%, a Cavaria con Premezzo addirittura al 79%. Ma anche avvicinarsi al dato del 58-59% registrati a Samarate o Busto Arsizio sarebbe un risultato importante.
Musica e informazioni: l’evento del 7 marzo
Tornando all’evento del 7 marzo al Teatro del Popolo, la serata vedrà l’esibizione di Oronero Tribute band, che proporrà un format per rivivere la musica più bella degli anni Novanta.
L’apertura della serata sarà invece affidata al Piccolo Coro Batticuore di Samarate che si esibira ne “La magia del dono” canzone scritta appositamente per Aido da Lodovico Saccol, autore e collaboratore dello Zecchino d’oro.
Sarà inoltre possibile consultare i volontari presenti per ricevere informazioni su come esprimere la propria volontà presso Aido Ats, ATS, l’ufficio anagrafe o tramite atto olografo.
In Italia, la rete trapianti rappresenta un’eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale, ma la necessità di nuovi donatori resta alta: un singolo “sì” può salvare fino a sette vite. Soprattutto in questi giorni è fondamentale continuare a diffondere la cultura del dono e sostenere tutta la rete coinvolta in questo gesto che può ridonare la vita.
Donazione di organi, cresce il numero dei “no”: i dati del Varesotto comune per comune
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.