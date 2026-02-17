Troppe poche dichiarazioni a Gallarate, Aido propone un concerto per dire Sì alla cultura della donazione d’organi

Qualche mese fa, in un articolo basato sui dati, VareseNews raccontava come la cultura della donazione d’organi fosse diffusa in modo molto disomogeneo sul territorio della provincia di Varese. Tra i dati spiccava anche la percentuale molto bassa della città di Gallarate (51% di dichiarazioni di donazione), decisamente più bassi delle altre città della provincia.

Anche per questo Aido Gallarate ha intensificato le attività in città e nei dinorni e ora ha organizzato ora anche un evento specifico sostenuto dall’amministrazione comunale con il patrocinio.

Il prossimo 7 marzo, alle ore 21, il teatro del Popolo di Gallarate ospiterà “La magia del dono, musica per sostenere la vita”, un concerto straordinario finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di organi e a raccogliere fondi per l’associazione Aido, gruppo di Gallarate.

«Gallarate oggi registra una percentuale di consensi alla donazione di organi inferiore rispetto alla media di molti altri comuni della provincia» ricorda l’assessora ai servizi comunali Stefania Picchetti. «È un dato oggettivo, un indicatore della maturità civica di una comunità e una scelta concreta che può salvare vite. In Italia migliaia di persone sono in lista d’attesa per un trapianto. Per loro il tempo è una variabile decisiva. Esprimere il proprio consenso è semplice. Al momento del rinnovo della carta d’identità, ogni cittadino può dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi».

I dati di Gallarate e gli obbiettivi

Stefania Picchetti

Aumentare le percentuali di donazione è un obbiettivo lodevole e anche raggiungibile, considerando che il territorio in sé non è certo insensibile: stando solo al territorio del Gallaratese, sono numerosi i Comuni con percentuali superiori al 60%: a Cardano al Campo e Cassano Magnago si arriva già al 69%, a Besnate il 71%, a Cavaria con Premezzo addirittura al 79%. Ma anche avvicinarsi al dato del 58-59% registrati a Samarate o Busto Arsizio sarebbe un risultato importante.

Musica e informazioni: l’evento del 7 marzo

Tornando all’evento del 7 marzo al Teatro del Popolo, la serata vedrà l’esibizione di Oronero Tribute band, che proporrà un format per rivivere la musica più bella degli anni Novanta.

L’apertura della serata sarà invece affidata al Piccolo Coro Batticuore di Samarate che si esibira ne “La magia del dono” canzone scritta appositamente per Aido da Lodovico Saccol, autore e collaboratore dello Zecchino d’oro.

Sarà inoltre possibile consultare i volontari presenti per ricevere informazioni su come esprimere la propria volontà presso Aido Ats, ATS, l’ufficio anagrafe o tramite atto olografo.

In Italia, la rete trapianti rappresenta un’eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale, ma la necessità di nuovi donatori resta alta: un singolo “sì” può salvare fino a sette vite. Soprattutto in questi giorni è fondamentale continuare a diffondere la cultura del dono e sostenere tutta la rete coinvolta in questo gesto che può ridonare la vita.