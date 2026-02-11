Trote, volontari e “cocooning”: a Materia si parla di ripopolamento ittico

Come nasce una trota destinata a tornare nel Lago Maggiore e nei corsi d’acqua dell’Alto Verbano? E soprattutto: quanta passione, competenza e lavoro volontario servono per tenere viva una tradizione che oggi è anche tutela ambientale?

A queste domande proverà a rispondere la diretta YouTube in programma domani, martedì 11 febbraio, nello spazio di Materia – spazio libero a Castronno (via Confalonieri 5), dalle 16 alle 16.20, sul canale di Varesenews.

Ospite in studio sarà Rolando Scuccucci, dell’Associazione Pescatori Alto Verbano, realtà che da anni gestisce l’incubatoio ittico di Maccagno, punto di riferimento per le attività di ripopolamento di trote fario e marmorate.

Durante l’incontro si entrerà nel cuore del lavoro svolto lungo le sponde del lago e nei torrenti: un impegno fatto di cure quotidiane, attenzione alle condizioni ambientali e di un sistema che negli ultimi anni ha attirato curiosità anche fuori dal mondo dei pescatori, quello del cosiddetto “cocooning”.

In pochi minuti, la diretta offrirà uno sguardo su come si organizza una stagione di semine, quali sono le sfide più delicate legate alla qualità dell’acqua e agli equilibri naturali, e perché il ruolo dei volontari resta decisivo per portare avanti un’attività che incrocia tradizione, biodiversità e senso di comunità.

L’appuntamento è quindi per martedì 11 febbraio, alle 16, a Materia e online sul canale YouTube di Varesenews.

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI