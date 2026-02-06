Varese News

Gallarate/Malpensa

“Un cerchio dopo l’altro”: a Gallarate il teatro racconta col sorriso lo spirito olimpico

Domenica pomeriggio la città offre a bambini e famiglie un momento di divertimento: clownerie, leggerezza e poesia per evocare tutto il bello delle olimpiadi

Generico 02 Feb 2026

Nella settimana d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, dopo il passaggio della fiamma olimpica con l’inattesa presenza di Snoop Dogg, a Gallarate arriva un altro momento “a cinque cerchi”, rivolto a famiglie e bambini: lo spettacolo “Un cerchio dopo l’altro”, nato da un’idea di Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava.

Appuntamento domenica 8 febbraio al Teatro del Popolo, spettacolo a ingresso gratuito.
Con leggerezza e poesia, lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta dei veri valori dello sport — la collaborazione e la perseveranza — attraverso il linguaggio universale della clownerie, del corpo e della comicità.

La trama?
Tre personaggi di una piccola nazione immaginaria si preparano a partecipare per la prima volta alle Olimpiadi.
Carichi di entusiasmo, ignoranza e una buona dose di sfortuna, si lanciano in un’esilarante avventura che li porterà ad allenarsi in molti degli sport che compongono lo scacchiere olimpico. Improbabili allenamenti e situazioni assurde, con un occhio sempre puntato alle sfumature emotive e comiche, per comprendere come i valori olimpici siano un fondamento che va al di là del semplice ambito sportivo.

Attraverso il filtro della comicità, ci si ispirerà a episodi memorabili delle Olimpiadi, come quello di Eddie Edwards, un uomo comune che, con tenacia e determinazione, è riuscito a coronare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Calgary 1988, pur non essendo un atleta.

Tra momenti di pura comicità e avvenimenti avvincenti, “Un cerchio dopo l’altro” racconta le sfide e i sogni di questi personaggi, facendo assaporare al pubblico lo spirito che ha attraversato la storia delle Olimpiadi, condensato in uno spettacolo accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dalla lingua o dalla provenienza.

Un umorismo semplice che lascia affiorare le emozioni dell’avventura olimpica, che rispecchia i valori fondamentali per la vita di ciascuno, anche fuori dall’ambito sportivo.

“Un cerchio dopo l’altro”
Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.30
Teatro del Popolo di Gallarate, Via Palestro 5, Gallarate
Ingresso gratuito

Da un’idea di Riccardo Trovato | con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato | e con la voce di Sofia Kretschel | spettacolo realizzato con il sostegno di Infogiovani e con il supporto del Teatro del Buratto di Milano e della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro | iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.