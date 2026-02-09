Un grande vuoto ad Angera per la scomparsa di Nino Casalini
Scomparso a 82 anni il docente di matematica che aiutava i profughi in oratorio. La città si stringe attorno alla prima cittadina Marcella Androni per la perdita del compagno
L’abbraccio di Angera si stringe attorno alla sua sindaca, Marcella Androni, colpita sabato 7 febbraio dalla perdita del marito Nino Casalini.
La scomparsa dell’ex docente, avvenuta all’età di 82 anni, ha mosso un profondo cordoglio in tutta la comunità, che riconosce in lui un cittadino stimato per il costante impegno civile e la dedizione verso i più fragili.
Professore di matematica, scienze e informatica, Casalini ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della scuola, dove i colleghi, tra cui l’ex sindaco di Sesto Calende Roberto Caielli, lo ricordano come una «persona attenta ai bisogni della comunità e dei più deboli, che lascia un profondo segno di grande umanità e partecipazione». Negli anni precedenti alla pandemia, Casalini aveva scelto di tradurre la sua vocazione educativa in volontariato, mettendo le proprie competenze a disposizione dei ragazzi migranti accolti da don Matteo in oratorio, ai quali offriva lezioni di matematica.
Casalini è stata una figura di riferimento anche per la politica locale del Basso Verbano: è stato infatti il primo tesserato del 2026 per il circolo del Pd di Angera: “Spero tanto che dove sei hai trovato quella giustizia sociale alla quale hai sempre guardato e lottato” è il cordoglio da parte dal segretario Giorgio Broggi.
I funerali si sono svolti oggi nella sua Angera, in una chiesa stracolma alla presenza delle istituzioni e di tutto il consiglio comunale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.