Un grande vuoto ad Angera per la scomparsa di Nino Casalini

L’abbraccio di Angera si stringe attorno alla sua sindaca, Marcella Androni, colpita sabato 7 febbraio dalla perdita del marito Nino Casalini.

La scomparsa dell’ex docente, avvenuta all’età di 82 anni, ha mosso un profondo cordoglio in tutta la comunità, che riconosce in lui un cittadino stimato per il costante impegno civile e la dedizione verso i più fragili.

Professore di matematica, scienze e informatica, Casalini ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della scuola, dove i colleghi, tra cui l’ex sindaco di Sesto Calende Roberto Caielli, lo ricordano come una «persona attenta ai bisogni della comunità e dei più deboli, che lascia un profondo segno di grande umanità e partecipazione». Negli anni precedenti alla pandemia, Casalini aveva scelto di tradurre la sua vocazione educativa in volontariato, mettendo le proprie competenze a disposizione dei ragazzi migranti accolti da don Matteo in oratorio, ai quali offriva lezioni di matematica.

Casalini è stata una figura di riferimento anche per la politica locale del Basso Verbano: è stato infatti il primo tesserato del 2026 per il circolo del Pd di Angera: “Spero tanto che dove sei hai trovato quella giustizia sociale alla quale hai sempre guardato e lottato” è il cordoglio da parte dal segretario Giorgio Broggi.

I funerali si sono svolti oggi nella sua Angera, in una chiesa stracolma alla presenza delle istituzioni e di tutto il consiglio comunale.