“Un mare di cioccolato”: la Pasqua solidale de Il Millepiedi per regalare l’estate a 45 disabili

Un uovo di Pasqua può trasformarsi in un tuffo nel blu e in quattro giorni di autonomia. Torna per il quarto anno consecutivo “Un mare di cioccolato”, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dalla Cooperativa Sociale Il Millepiedi di Varese.

Il progetto: autonomia e inclusione

L’obiettivo dell’iniziativa è permettere a 45 persone con disabilità della provincia di Varese di partecipare ai soggiorni estivi programmati per giugno e luglio. Non si tratta solo di una vacanza, ma di un’esperienza educativa fondamentale per: sviluppare l’autonomia personale fuori dal contesto familiare; sperimentare la gestione della quotidianità in gruppo; esercitare il diritto al tempo libero, fondamentale per la cura di sé e la socialità.

La vacanza rappresenta inoltre un momento di fondamentale sollievo per le famiglie, spesso impegnate h24 nella cura dei propri cari con fragilità.

Una tradizione lunga 13 anni

I soggiorni del Millepiedi sono ormai un appuntamento fisso nel calendario delle fragilità varesine. Negli anni il progetto è cresciuto: oggi la cooperativa organizza due turni distinti per gestire gruppi di circa 25 partecipanti, ciascuno supportato da un team di 8 educatori e volontari.

«Vacanza meravigliosa», ha scritto Carlo, uno dei partecipanti dell’edizione 2025. Una testimonianza semplice che racchiude il senso di un progetto che quest’anno deve affrontare una sfida in più: garantire la partenza a dieci persone che, a causa di fragilità economiche, non potrebbero permettersi la quota di iscrizione senza un aiuto esterno.

Come contribuire: i regali solidali

Per sostenere il progetto, cittadini e aziende possono scegliere i prodotti pasquali della cooperativa a fronte di una donazione minima di 15 euro:

Uova di cioccolato (latte o fondente)

Colombe pasquali

Modalità di prenotazione e donazione:

Prenotazioni: tramite il modulo online dedicato.

Donazione Online: tramite PayPal.

Bonifico Bancario: Intesa San Paolo – IBAN: IT 19 A 03069 09606 100000196715 (Causale: “UN MARE DI CIOCCOLATO”).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.ilmillepiedionlus.it.