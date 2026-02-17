Un patentino digitale per diventare cittadini consapevoli: primo incontro formativo con gli studenti dell’Einaudi

Un “patentino digitale” per formare cittadini consapevoli, partendo dalle scuole.

Giovedì 19 febbraio, alle 8.30, Villa Recalcati a Varese ospiterà l’evento che segna l’avvio del percorso di divulgazione del Patentino Digitale nelle scuole della Lombardia, con gli studenti dell’Istituto Luigi Einaudi protagonisti del primo incontro formativo.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, del consigliere regionale Giuseppe Licata, della dirigente dell’Einaudi Samantha Emanuele e della referente Stem dell’Ufficio scolastico territoriale Debora Lonardi, sarà proprio Licata – promotore del disegno di legge regionale sul Patentino Digitale – ad aprire i lavori con un intervento rivolto agli studenti.

L’iniziativa rientra nel progetto di facilitazione digitale finanziato dal PNRR (Missione 1, Componente 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”), sostenuto dall’Unione europea – NextGenerationEU, e propone moduli allineati al framework europeo DigComp 2.2, pensati per sviluppare competenze immediatamente spendibili: sicurezza online, privacy e protezione dei dati, utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, orientamento al lavoro digitale ed educazione finanziaria digitale di base.

Al termine del percorso sono previsti Open Badge digitali, verificabili e integrabili nei profili LinkedIn e nei curriculum, a certificazione delle competenze acquisite.

Per gli studenti dell’Einaudi, e per le scuole che seguiranno, l’appuntamento di Villa Recalcati rappresenta così un’occasione concreta di crescita sulla cittadinanza digitale, sull’orientamento professionale e sulla partecipazione attiva alla società contemporanea.