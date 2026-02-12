Una nuova casa per Madame Bis: l’appello dell’Enpa di Milano per il pitone reale abbandonato

C’è una ospite silenziosa che da troppo tempo attende di avere una vita nelle stanze della sezione milanese dell’Enpa. Si chiama Madame Bis ed è una femmina di pitone reale che si distingue per un’indole pacifica e assolutamente docile. Un animale che non ha scelto di vivere tra le mura di un rifugio, ma che ci è finito dopo essere stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari. La sua storia oggi cerca un nuovo capitolo, e dato che la distanza tra Milano e Varese è breve, l’appello dell’Enpa può raggiungere anche i cittadini del nostro territorio che abbiano la passione e, soprattutto, la competenza necessaria per accoglierla.

Madame Bis appartiene a una specie nota per la sua tranquillità, ma l’Enpa di Milano, che ha diffuso la richiesta di adozione tramite i propri canali social, è stata molto chiara: non si tratta di un impegno da prendere alla leggera. Gestire un serpente di questo tipo è un’attività complessa che richiede una preparazione specifica. Per questo motivo, i volontari cercano una persona estremamente responsabile che possa garantirle un terrario spazioso e condizioni di vita idonee, con l’impegno tassativo di non destinarla alla riproduzione.

La vicenda di Madame Bis è anche l’occasione per l’ente nazionale protezione animali per ribadire una posizione storica contro la commercializzazione degli animali esotici. L’associazione si batte da tempo per il divieto di vendita di rettili, sottolineando come il mercato legale alimenti spesso acquisti impulsivi da parte di persone non preparate, che terminano poi con l’abbandono dell’animale quando le necessità gestionali diventano troppo onerose.

Chi fosse interessato ad aprire le porte della propria casa a Madame Bis, o volesse semplicemente approfondire le necessità biologiche e gestionali del pitone, può contattare il personale specializzato dell’Enpa. Gli esperti sono pronti a fornire tutti i consigli necessari per una detenzione corretta e rispettosa del benessere dell’animale. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email adozioni@enpamilano.org oppure contattare la sede milanese al numero 02.97064220.