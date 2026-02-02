Una passeggiata tra Porto Ceresio e i monti Svizzeri
Il lungolago di Porto Ceresio attraverso l'obiettivo di Sergio Serz Gasparini: dalle panchine letterarie alle case antiche, dai dettagli del quotidiano ai profili dei monti svizzeri
Il lungolago di Porto Ceresio attraverso l’obiettivo di Sergio Serz Gasparini: dalle panchine letterarie alle case antiche, dai dettagli del quotidiano ai profili dei monti svizzeri.
Gasparini in questa galleria fotografica, pubblicata nel nostro gruppo Facebook Oggi nel Varesotto, ha catturato l’anima di questo angolo di confine: le panchine che custodiscono versi di poeti, le facciate delle case storiche che raccontano secoli di vita lacustre, e sullo sfondo la sagoma del Monte San Giorgio.
Una passeggiata che si fa racconto visivo: il lago che riflette il cielo, le pietre consumate dal tempo delle abitazioni più antiche, quelle citazioni letterarie che trasformano una semplice sosta in un momento di riflessione. E poi lo sguardo che naturalmente si alza, cercando le cime svizzere che disegnano l’orizzonte: il confine qui è solo una linea immaginaria, mentre la natura costruisce ponti tra le due sponde. Porto Ceresio si svela così nella sua doppia anima: borgo affacciato sull’acqua e porta verso nord.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.