Una passeggiata tra Porto Ceresio e i monti Svizzeri

Il lungolago di Porto Ceresio attraverso l'obiettivo di Sergio Serz Gasparini: dalle panchine letterarie alle case antiche, dai dettagli del quotidiano ai profili dei monti svizzeri

Il lungolago di Porto Ceresio attraverso l’obiettivo di Sergio Serz Gasparini: dalle panchine letterarie alle case antiche, dai dettagli del quotidiano ai profili dei monti svizzeri.

Gasparini in questa galleria fotografica, pubblicata nel nostro gruppo Facebook Oggi nel Varesotto, ha catturato l’anima di questo angolo di confine: le panchine che custodiscono versi di poeti, le facciate delle case storiche che raccontano secoli di vita lacustre, e sullo sfondo la sagoma del Monte San Giorgio.

Una passeggiata che si fa racconto visivo: il lago che riflette il cielo, le pietre consumate dal tempo delle abitazioni più antiche, quelle citazioni letterarie che trasformano una semplice sosta in un momento di riflessione. E poi lo sguardo che naturalmente si alza, cercando le cime svizzere che disegnano l’orizzonte: il confine qui è solo una linea immaginaria, mentre la natura costruisce ponti tra le due sponde. Porto Ceresio si svela così nella sua doppia anima: borgo affacciato sull’acqua e porta verso nord.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
