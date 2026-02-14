Varese News

Uomo si ferisce nei boschi di Turate, soccorritori e vigili del fuoco lo salvano

Il ferito è stato trasportato su una barella fuori dall'area boschiva, per poi essere portato in ospedale per le cure necessarie

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito mentre si trovava nei boschi di Turate il pomeriggio di sabato 14 febbraio. L’allarme è scattato alle 16:45 e i soccorsi sanitari si sono precipitati in via Carlo Cattaneo, insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Varese e del Comando di Como.

Una volta individuato, il personale sanitario ha subito somministrato all’uomo i primi soccorsi. Dopodiché, i vigili del fuoco lo hanno imbragato e sistemato su una barella toboga, utilizzata per il trasporto in ambienti difficili.

Soccorritori e vigili del fuoco mentre trasportano il ferito fuori dai boschi di Turate

Il ferito è stato quindi estratto dal bosco e affidato ai sanitari, che lo hanno trasportato all’ospedale di Saronno. L’uomo non risulta aver riportato lesioni preoccupanti, ed è stato soccorso in codice verde.

Oltre all’ambulanza, sul posto anche un’autopompa e un fuoristrada

Pubblicato il 14 Febbraio 2026
