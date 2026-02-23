Uyba, sarà una “mission impossible” contro Conegliano? Mercoledì 25 le prevendite per Gara2
Nei quarti di finale la Eurotek Laica dovrà affrontare la corazzata veneta: si comincia domenica 1 al PalaVerde, Gara2 a Busto mercoledì 4. Biglietti disponibili da mercoledì 25 su Vivaticket
Agguantata per il rotto della cuffia la qualificazione ai playoff da ottava in classifica (è servito il tie-break dell’ultima partita stagionale per ottenere i due punti necessari), la Eurotek Laica Busto Arsizio deve ora preparare la sfida più difficile. Nei quarti di finale infatti la Uyba dovrà affrontare la superfavorita Conegliano in una serie brevissima: passa il turno chi vince due gare sulle – massimo – tre in programma.
Una formula che appare fuori dal tempo, visto che ormai tutti i campionati di una certa rilevanza adottano almeno il “3 su 5”, specie se si considera che per diverse squadre il campionato si è concluso il 21 febbraio e per chi uscirà al primo turno la deadline è fissata ai primi di marzo. Ma questo è, e non compete alle giocatrici di Barbolini che paradossalmente hanno qualche possibilità in più su una serie breve che non su una più lunga.
Gara1 si giocherà domenica 1 marzo dalle 17 al PalaVerde di Villorba/Treviso, “casa” della Prosecco Doc Imoco; il match di ritorno è invece stato programmato per mercoledì 4 marzo alle 20,30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio mentre per la eventuale “bella” si tornerà in Veneto o sabato 7 oppure domenica 8.
PREVENDITE PER GARA2
La società biancorossa ha annunciato date e modalità delle prevendite per Gara2 che si apriranno mercoledì 25 febbraio alle ore 10 sia online sul portale Vivaticket (A QUESTO LINK), sia nei punti vendita fisici collegati al circuito Vivaticket. Il prezzo unico è di 20 euro a biglietto ma ci sarà l’ingresso gratuito per gli under 12. Prevista anche la promozione per le società sportive (settore Curva Adf) che devono prenotarsi via e-mail (tickets@volleybusto.com) entro 48 ore dalla partita con ingresso gratuito fino a 20 atleti (accompagnatori e atleti extra a 20 euro). In questo caso nella mail bisogna indicare il numero di atleti e di accompagnatori: ritiro e pagamento in giorno della partita alle casse del palasport.
I QUARTI DI FINALE
Conegliano, dominatrice della stagione regolare, è la logica favorita per il titolo ma forse mai come quest’anno ci sono diverse formazioni che possono provare ad attaccare il regno delle Pantere. A partire dalla Scandicci di Caterina Bosetti, capace di battere le venete nella finale del mondiale per club, passando poi per Milano e Novara. Ecco dunque gli incroci dei quarti di finale playoff.
1) Conegliano vs 8) BUSTO ARSIZIO
4) Novara vs 5) Chieri
3) Milano vs 6) Vallefoglia
2) Scandicci vs 7) Bergamo.
