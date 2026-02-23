Varese guarda a Oriente: Il Centro congressi Ville Ponti fa da ponte tra UE ed India

Dopo lo storico accordo di libero scambio tra Unione Europea e India, Camera di Commercio di Varese, Promos Italia e ICCI (Italy-India Chamber of Commerce and Industry) promuovono un incontro strategico per guidare le imprese locali verso un interscambio che punta ai 20 miliardi di euro entro il 2030.

Come noto, l’India ha accelerato la sua corsa e si conferma oggi la quinta economia mondiale, sostenuta da una crescita costante che supera il 6% annuo e dalla costruzione di una classe media che spinge la domanda di beni e soluzioni ad alto valore aggiunto. In questo scenario, le relazioni tra l’Unione Europea e il subcontinente indiano stanno attraversando una fase di rinnovato interesse strategico, orientata a costruire catene del valore più resilienti e a favorire una cooperazione industriale sempre più profonda. Il nuovo accordo commerciale UE–India rende oggi questo mercato più accessibile e strategico per l’export italiano, in un contesto in cui gli scambi tra i due Paesi hanno già superato i 14 miliardi di euro nel 2024 con la prospettiva di raggiungere i 20 miliardi entro il 2030. Per permettere alle imprese del territorio di trasformare questo potenziale in risultati concreti, Camera di Commercio di Varese ospiterà il prossimo 5 marzo, al Centro Congressi Ville Ponti, la tappa locale del road show nazionale intitolato “India & Italy Business Meet 2026 – Cos’è l’India oggi”. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che un mercato così vasto non si affronta a tentativi, ma richiede una strategia strutturata e una profonda conoscenza delle dinamiche locali.

In merito a questa importante iniziativa, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha dichiarato: “Il rafforzamento dei legami commerciali tra l’Unione Europea e l’India rappresenta una cornice di riferimento importante per le nostre imprese. All’interno di questo percorso di avvicinamento istituzionale ed economico, il nostro territorio dimostra una spiccata capacità di dialogo, fondata sulla qualità della produzione manifatturiera. Il ruolo di Camera di Commercio è quello di accompagnare queste relazioni, favorendo un interscambio equilibrato e sostenibile che porti benefici a lungo termine sia in termini di investimenti, sia di competenze”.

L’incontro presenterà opportunità e servizi a supporto dei percorsi di internazionalizzazione, far conoscere opportunità di business concrete e favorire nuove partnership. Ampio spazio sarà dedicato alla condivisione di “Best Case” aziendali: sarà possibile ascoltare la voce di imprese già strutturate sul mercato indiano, che racconteranno la propria esperienza diretta, le sfide superate e le strategie vincenti adottate sul campo. L’evento si propone come un momento per capire dove sono le opportunità reali e come entrarci con gli strumenti giusti, offrendo alle aziende varesine approfondimenti su finanza, certificazioni, digitale e supporto istituzionale grazie al contributo di chi l’India la vive ogni giorno. L’appuntamento varesino si terrà al Centro Congressi Ville Ponti in Piazza Litta n. 2, dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Le imprese possono iscriversi attraverso il portale della Camera di Commercio di Varese al seguente link