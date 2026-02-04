Varese intorno ad un tavolo per immaginare la sua “agenda della cultura 2030”

Come la nostra proposta culturale può innestarsi ad una obiettivo come quello della sostenibilità? Si può partire da questa domanda per cogliere alcuni punti dell’incontro che ha preso vita durante il pomeriggio di mercoledì 4 febbraio a Villa Recalcati.

Nella sede delle Provincia di Varese diversi attori culturali si sono riuniti intorno ad un tavolo per un vero e proprio workshop in cui capire, pensare, proporre idee intorno ad un obiettivo: creare un sistema culturale per la provincia di Varese in vista dell’Agenda 2023, innestandosi nel già esistente progetto “Varese Cultura 2023”.

Un evento voluto da Karakorum Srl Impresa Sociale con la Provincia di Varese per parlare di cultura, sostenibilità, territorio, paesaggio, connessioni, soggetti e idee, coinvolgendo le realtà della città che potremmo definire, prendendo in prestito un genere musicale, più “indie”. Non grandi realtà o istituzioni, ma associazioni che negli anni si sono ritagliate un ruolo significativo sul territorio. Come Totem, Cortisonici, Teatro Periferico, Associazione Remida, Covo Associazione Culturale e altri soggetti. «La cultura non come pratica a se, ma come nuova radice da innestare nelle nuove pratiche del sistema locale e culturale. Come innestare la creatività? la partecipazione? la co-creazione? l’immaginazione?». Queste alcune domande dal quale è continuata la discussione.

Una sfida importante quella messa sul piatto nella giornata di oggi. «L’arte innestata nella mission del futuro, quello della sostenibilità ambientale», continua Stefano Beghi che ha aperto il convegno portando come esempio il progetto che lo ha visto coinvolto con Karakorum dal titolo “Vasi Comunicanti”. Un lavoro che ha coinvolto 24 comuni dai quali sono nate altrettante storie, iniziate da incontri o momenti quotidiani e poi sviluppate come racconti in una connessione diretta tra attori e cittadini. A raccontare il progetto è stato anche Marco Di Stefano, autore del volume nato proprio da quell’esperienza.

Il tutto si inserisce nel progetto “Varese Cultura 2030”, promosso dalla Provincia di Varese in qualità di ente capofila con il sostegno di Fondazione Cariplo e presentato a giugno 2025. Un progetto che ha come “obiettivo quello di dare una rappresentazione organica del sistema culturale varesino, rafforzare le reti tra istituzioni e realtà locali, potenziare l’offerta culturale e collegarla con altri settori chiave come turismo, paesaggio, ambiente, istruzione e mobilità sostenibile. Il progetto punta inoltre alla creazione di un’identità culturale forte, riconoscibile e condivisa”.

Un progetto che vede già coinvolti diversi “grandi” attori, come: Provincia di Varese (ente capofila), Fondazione Cariplo, Università degli Studi dell’Insubria, Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, MA.GA Museo Arte Gallarate, Archeologistics, Associazione Abbonamento Musei, Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre a istituzioni culturali, amministrazioni locali e partner territoriali e che ha già avviato parte delle iniziative in vista dell’Agenda 2023. Il pomeriggio di oggi è dunque stato un momento per allargare il progetto anche ad altri soggetti.