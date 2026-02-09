Varese non dimentica Francesco Daverio: lezione di storia e cittadinanza all’Istituto di via Uberti

Mentre una delegazione varesina rendeva omaggio ai caduti risorgimentali sul colle del Gianicolo a Roma, il cuore della memoria cittadina batteva forte questa mattina tra le mura dell’Istituto “F. Daverio”. Una cerimonia sentita e partecipata ha ricordato la figura di Francesco Daverio, il martire varesino che perse la vita il 3 giugno 1849 per difendere quella Repubblica Romana nata proprio il 9 febbraio di quell’anno.

Dalla Repubblica Romana alla Costituzione del 1948

L’incontro non è stato solo una commemorazione, ma una vera lezione di educazione civica. È stato ricordato come la Repubblica Romana, nonostante la breve vita di soli cinque mesi, abbia lasciato in eredità una Costituzione i cui principi fondanti — democrazia, laicità e giustizia sociale — sono confluiti direttamente nella nostra Carta Costituzionale del 1948. Un concetto ribadito anche a Roma dall’ingegner Francesco Hibbert Garibaldi durante le celebrazioni capitoline.

Le voci della cerimonia

All’evento, svoltosi nell’atrio dell’istituto, hanno partecipato il Dirigente Reggente Daniele Marzagalli, gli allievi della classe IV D e l’Assessora ai Servizi Educativi Rossella Di Maggio, da sempre in prima linea nel sensibilizzare gli studenti sui temi dell’etica e della storia locale.

Presenti anche i vertici dell’Associazione Mazziniana Varesina con il presidente Leonardo Tomassoni e il vicepresidente Carlo Manzoni. L’oratrice ufficiale, la professoressa Renata Ballerio, insieme agli altri relatori, ha sottolineato l’attualità del pensiero di Mazzini e l’importanza di onorare chi ha sacrificato tutto per la nascita dello Stato italiano.

Un omaggio solenne

Il momento più toccante della mattinata è stato il gesto simbolico compiuto da due allievi della scuola, che hanno deposto una corona d’alloro ai piedi del busto di Francesco Daverio. La cerimonia si è conclusa con le note dell’Inno d’Italia, cantato da tutti i presenti per onorare la memoria di chi ha lottato per la libertà del Paese.

Una giornata che conferma quanto la figura di Daverio resti centrale per Varese: un esempio di “tensione verso una democrazia partecipata” che, partendo dai banchi di scuola, arriva fino ai monumenti romani restaurati in suo onore.