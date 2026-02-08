Varese News

Varese Olona Nuoto cade in casa: l’Aragno passa 12-10 nonostante la rimonta

Avvio in salita e secondo tempo travolgente non bastano alla VON, che paga il freno tirato iniziale e cede alla squadra genovese. Osigliani: «Prestazione buona, ora testa alla sfida con Rapallo»

Nella cornice di una Milano olimpica, la Varese Olona Nuoto cade in casa contro il G.S. Aragno per 12-10, pagando un avvio contratto che finisce per pesare sull’esito finale. Non basta un secondo tempo travolgente ai varesini per completare la rimonta e dare il colpo decisivo.

«Peccato per il risultato – commenta il coach Daniele Osigliani –. Abbiamo giocato un’ottima partita e i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto un piccolo passo indietro rispetto a settimana scorsa, ma ci sta: la squadra che abbiamo affrontato è di ottimo livello. Ora lavoriamo in settimana per una sfida molto importante».

La partita, equilibrata a tratti e spezzata dall’inerzia iniziale degli ospiti, vede la VON rientrare con carattere ma senza riuscire a ribaltare del tutto il punteggio. Il parziale dei tempi racconta l’andamento del match: 1-4, 4-0, 2-3, 3-5.

Nel tabellino spiccano i 5 gol di Parma per la VON, con contributi anche di Drammis, Fioravazzi, De Michele, Gianfranceschi, Oleotti e Sciocco. Per l’Aragno decisivi Cotella (4) e Giordano (3), in una prova corale che regge l’urto della rimonta.

Il prossimo appuntamento è già dietro l’angolo: sabato 14 febbraio 2026 alle ore 13.00, alla piscina comunale di Sori, la VON affronterà la Rapallo Nuoto, squadra a pari punti e reduce dalla sconfitta con Lerici. Una sfida chiave per il prosieguo del campionato.

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
