Via libera all’ampliamento dei loculi al cimitero di Mornago
L’investimento previsto è di 190 mila euro, con l’avvio dei lavori programmato per il mese di marzo
Un intervento atteso e ora pronto a partire. L’Amministrazione comunale di Mornago ha approvato il progetto di ampliamento dei loculi del cimitero, sbloccando un’opera considerata necessaria per rispondere alle esigenze del territorio.
L’investimento previsto è di 190 mila euro, con l’avvio dei lavori programmato per il mese di marzo.
“Parliamo di rispetto per i nostri cari, di attenzione per le famiglie, di serietà nelle scelte amministrative – commenta il sindaco Davide Tamborini –. Qui non si fanno annunci: si portano a casa risultati”.
L’intervento punta a garantire una risposta concreta a una criticità segnalata da tempo, assicurando nuovi spazi e una migliore organizzazione del camposanto.
“Ancora una volta cambiamo le cose – conclude il primo cittadino –. Dalle promesse ai fatti concreti e tangibili”.
