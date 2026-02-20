Varese News

Via libera all’ampliamento dei loculi al cimitero di Mornago

L’investimento previsto è di 190 mila euro, con l’avvio dei lavori programmato per il mese di marzo

Mornago tour 2022 i luoghi

Un intervento atteso e ora pronto a partire. L’Amministrazione comunale di Mornago ha approvato il progetto di ampliamento dei loculi del cimitero, sbloccando un’opera considerata necessaria per rispondere alle esigenze del territorio.

L’investimento previsto è di 190 mila euro, con l’avvio dei lavori programmato per il mese di marzo.

“Parliamo di rispetto per i nostri cari, di attenzione per le famiglie, di serietà nelle scelte amministrative – commenta il sindaco Davide Tamborini –. Qui non si fanno annunci: si portano a casa risultati”.

L’intervento punta a garantire una risposta concreta a una criticità segnalata da tempo, assicurando nuovi spazi e una migliore organizzazione del camposanto.

“Ancora una volta cambiamo le cose – conclude il primo cittadino –. Dalle promesse ai fatti concreti e tangibili”.

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
