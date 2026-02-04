Yiquan e difesa personale con Varese Corsi
Dieci lezioni a partire da lunedì 9 febbraio, dalle 19:15 alle 20:15. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Con Varese Corsi prende il via un corso pensato per chi desidera acquisire maggiore sicurezza, consapevolezza del proprio corpo e capacità di reazione, unendo benessere psicofisico e autodifesa.
Da lunedì 9 febbraio, dalle 19:15 alle 20:15, è in partenza il corso “Yiquan e Difesa Personale“, dieci lezioni presso la palestra della Scuola Elementare Morandi.
Durante il laboratorio, guidati dall’insegnante Pietro Malnati, i partecipanti scopriranno i principi dell’Yiquan, antica arte marziale cinese basata sull’intenzione e sulla forza interiore, integrati con tecniche moderne ed efficaci di difesa personale. Il lavoro alterna posizioni statiche (Zhan Zhuang) e movimenti dinamici (Shi Li), fondamentali per sviluppare forza interna, migliorare postura, equilibrio e coordinazione.
Il corso propone inoltre tecniche di autodifesa semplici e accessibili, pensate per aiutare a riconoscere situazioni di potenziale pericolo e reagire in modo istintivo e adeguato. Un percorso che non punta solo all’aspetto fisico, ma anche alla crescita della concentrazione, alla gestione dello stress e all’aumento della fiducia in sé.
Il corso è aperto a persone di tutte le età e non richiede esperienze pregresse in arti marziali. Eventuali materiali necessari verranno indicati dall’insegnante durante la prima lezione e saranno a carico del corsista.
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
