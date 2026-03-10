Varese News

A Biandronno apre la biblioteca: inaugurazione sabato 14 marzo

La cittadinanza è invitata a conoscere il nuovo spazio voluto dall'amministrazione e dal vicesindaco Giulio Tabacchi

Municipio di Biandronno

Sabato 14 marzo, alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune di Biandronno si svolgerà l‘inaugurazione della nuova biblioteca comunale: un momento atteso, capace di restituire alla comunità uno spazio fisico dedicato alla conoscenza, alla lettura e all’aggregazione.

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale e dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giulio Tabacchi, risponde a una visione precisa: fare della biblioteca non soltanto un deposito di libri, ma un luogo vivo, accessibile e plurale. Un punto di riferimento capace di parlare a tutte le generazioni.

La biblioteca propone una un’offerta articolata. Accanto alla classica sezione narrativa — letteratura di ogni genere e periodo — trova spazio una raccolta dedicata alla storia e alla cultura locale, per approfondire le radici del territorio varesino. L’aula studio per studenti e lettori e un’aula giochi destinata ai più giovani completano l’offerta.

Dopo l’inaugurazione si terrà la presentazione del volume «Quel che non sai di Varese» di Samuele Corsalini, edito da Macchione. L’autore sarà presente per un dialogo con il pubblico, in quello che si preannuncia come un confronto stimolante per appassionati di storia locale e lettori curiosi.

Al termine dell’evento seguirà un rinfresco. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Pubblicato il 10 Marzo 2026
