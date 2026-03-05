A Busto Arsizio il Festival Fotografico Europeo: mostre tra museo del Tessile, Cicogna ed ex carceri austriache

Dall’8 marzo al 26 aprile torna sul territorio di Busto Arsizio il Festival Fotografico Europeo, giunto alla sua quattordicesima edizione. La manifestazione, organizzata dall’Archivio Fotografico Italiano in collaborazione con le amministrazioni locali, porterà mostre, incontri e iniziative dedicate alla fotografia d’autore in diverse città della provincia.

A Busto Arsizio il programma prevede dieci mostre fotografiche allestite in alcuni dei principali spazi culturali cittadini: il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, Palazzo Marliani Cicogna e le ex carceri austriache di via Borroni, che saranno riaperte al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Le esposizioni coinvolgeranno anche realtà private come Galleria Boragno, Albè & Associati – Studio Legale e Spazio Immagine. Una mostra sarà ospitata inoltre all’aeroporto di Malpensa, nell’ambito della convenzione con il Comune di Busto Arsizio.

Il tema 2026: “Geografie Umane”

Il titolo scelto per l’edizione 2026 è “Geografie Umane”, un percorso che racconta i luoghi attraverso le persone che li abitano, li attraversano e li custodiscono. La direzione artistica è affidata a Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano.

Il festival propone un ricco programma che affianca mostre, conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e percorsi formativi, con l’obiettivo di mettere in dialogo fotografia storica, moderna e contemporanea e favorire l’incontro tra autori affermati ed emergenti, italiani e internazionali.

Pensato come un laboratorio culturale aperto al confronto europeo, il festival utilizza la fotografia come strumento per leggere la realtà e stimolare riflessioni sui cambiamenti della società.

Visite guidate gratuite ai Musei Civici

In occasione del festival, il servizio di Didattica Museale dei Musei Civici di Busto Arsizio organizza alcune visite guidate gratuite dedicate ad adulti e famiglie per scoprire le mostre ospitate negli spazi museali.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale (Sala Ricamo, ingresso da via Galvani)

Domenica 15 marzo, ore 16.00 – 17.00, visita guidata per adulti

Palazzo Marliani Cicogna

Domenica 29 marzo, ore 16.00 – 17.30, visita guidata per adulti

Domenica 19 aprile, ore 15.30 – 17.00, attività per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo "Zoom sulla natura: piccoli dettagli, grandi scoperte", realizzata nell'ambito dell'iniziativa "Disegniamo l'Arte" di Abbonamento Musei Lombardia.

Per l’attività è richiesta la prenotazione per ogni bambino partecipante, mentre l’adulto accompagnatore non deve prenotare ma deve essere presente per tutta la durata dell’incontro.

Il programma completo del festival è disponibile sui siti www.europhotofestival.com e www.archiviofotograficoitaliano.it.

Per le scuole e i gruppi organizzati interessati a effettuare visite guidate alle mostre del Festival Fotografico Europeo allestite presso i Musei Civici di Busto Arsizio, è possibile contattare per informazioni l’Ufficio Didattica Museale e territoriale ai seguenti recapiti: 0331 390242 – 349, mail: didattica@comune.bustoarsizio.va.it

