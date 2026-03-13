A Busto il ricordo della strage dei carabinieri in via Scobar a Palermo

I ragazzi delle scuole di Busto scoprono la storia della strage di via Scobar a Palermo, dove caddero vittime della mafia tre Carabinieri: all’Istituto Comprensivo De Amicis è intervenuta Francesca Bommarito, sorella dell’appuntato Giuseppe Bommarito, una delle tre vittime di quel giorno.

Il 13 giugno del 1983 in via Scobar persero la vita anche il carabiniere scelto Pietro Morici e un ufficiale, il capitano Mario D’Aleo.

Proprio il nome di D’Aleo crea anche un legame tra la vicenda di 43 anni fa e la città di Busto Arsizio: il nipote di Mario D’Aleo, Marco, ha intrapreso anni fa la medesima carriera nell’Arma e tra il 2015 e il 2020 fu al comando della Compagnia di Busto Arsizio. In un periodo che vide anche importanti indagini contro la criminalità organizzata nell’area, in particolare contro l’ndrangheta.

Una storia che arriva fino ad oggi, passata anche dalla memoria nella scuola De Amici. Al momento con i ragazzi era presente anche il comandante della Compagnia, il tenente colonnello Andrea Poletto.