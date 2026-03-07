Varese News

A Cocquio Trevisago lezione di ecologia sul campo, raccolti 24 sacchi di rifiuti in due ore

L’operazione di pulizia è stata resa possibile grazie al coordinamento dell'associazione "Amo Madre Terra" e al supporto logistico di numerosi volontari

Una giornata all’insegna dell’impegno civico e dell’amore per l’ambiente quella che si è svolta venerdì 6 marzo a Cocquio Trevisago. Protagonisti assoluti sono stati i ragazzi delle scuole elementari e medie, che hanno risposto con entusiasmo all’appello per la giornata ecologica dedicata alla cura del territorio.

L’iniziativa ha visto una partecipazione corale e trasversale, unendo generazioni diverse sotto l’unico obiettivo di “Amare Madre Terra”. In prima linea il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Cocquio, supportato dal gruppo CiviCamente. Fondamentale è stato il contributo del mondo della scuola, rappresentato dalla Prof.ssa Emma Giannini e da quattro giovanissimi volontari della scuola secondaria di primo grado, che hanno lavorato fianco a fianco con gli adulti.

L’operazione di pulizia è stata resa possibile grazie al coordinamento dell’associazione “Amo Madre Terra” e al supporto logistico di numerosi volontari: tra i nomi che si sono distinti per l’impegno figurano Tommaso Comodo, Giancarlo Munaretto e Davide Passeri. A rendere speciale il pomeriggio è stato il lavoro instancabile della squadra composta da Noemi, Paolo, Paola, Camillo, Maurizio, Nunzio, Luciano, Ermanno, Cristina e l’assessore Raffaela Pane, quest’ultima anima organizzativa dell’evento, lodata dai partecipanti per la passione trasmessa nel promuovere la tutela ambientale.

I numeri testimoniano il successo dell’iniziativa: in sole due ore di attività sono stati raccolti più di 24 sacchi di rifiuti, sottratti al degrado e avviati al corretto smaltimento. Un risultato che evidenzia quanto l’azione combinata di cittadini consapevoli e nuove generazioni possa fare la differenza per il decoro urbano.

Dopo le fatiche della raccolta, i partecipanti si sono ritrovati per un meritato momento di ristoro presso il parco cittadino, un’occasione per socializzare e riflettere sull’importanza del gesto compiuto. La missione ecologica di Cocquio Trevisago, però, non si ferma qui: l’assessore Pane ha già annunciato che il prossimo appuntamento è fissato per il 24 aprile, invitando tutta la cittadinanza a unirsi nuovamente per proteggere la nostra “Madre Terra”.

Pubblicato il 07 Marzo 2026
