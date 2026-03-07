A Cocquio Trevisago lezione di ecologia sul campo, raccolti 24 sacchi di rifiuti in due ore
L’operazione di pulizia è stata resa possibile grazie al coordinamento dell'associazione "Amo Madre Terra" e al supporto logistico di numerosi volontari
Una giornata all’insegna dell’impegno civico e dell’amore per l’ambiente quella che si è svolta venerdì 6 marzo a Cocquio Trevisago. Protagonisti assoluti sono stati i ragazzi delle scuole elementari e medie, che hanno risposto con entusiasmo all’appello per la giornata ecologica dedicata alla cura del territorio.
L’iniziativa ha visto una partecipazione corale e trasversale, unendo generazioni diverse sotto l’unico obiettivo di “Amare Madre Terra”. In prima linea il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Cocquio, supportato dal gruppo CiviCamente. Fondamentale è stato il contributo del mondo della scuola, rappresentato dalla Prof.ssa Emma Giannini e da quattro giovanissimi volontari della scuola secondaria di primo grado, che hanno lavorato fianco a fianco con gli adulti.
L’operazione di pulizia è stata resa possibile grazie al coordinamento dell’associazione “Amo Madre Terra” e al supporto logistico di numerosi volontari: tra i nomi che si sono distinti per l’impegno figurano Tommaso Comodo, Giancarlo Munaretto e Davide Passeri. A rendere speciale il pomeriggio è stato il lavoro instancabile della squadra composta da Noemi, Paolo, Paola, Camillo, Maurizio, Nunzio, Luciano, Ermanno, Cristina e l’assessore Raffaela Pane, quest’ultima anima organizzativa dell’evento, lodata dai partecipanti per la passione trasmessa nel promuovere la tutela ambientale.
I numeri testimoniano il successo dell’iniziativa: in sole due ore di attività sono stati raccolti più di 24 sacchi di rifiuti, sottratti al degrado e avviati al corretto smaltimento. Un risultato che evidenzia quanto l’azione combinata di cittadini consapevoli e nuove generazioni possa fare la differenza per il decoro urbano.
Dopo le fatiche della raccolta, i partecipanti si sono ritrovati per un meritato momento di ristoro presso il parco cittadino, un’occasione per socializzare e riflettere sull’importanza del gesto compiuto. La missione ecologica di Cocquio Trevisago, però, non si ferma qui: l’assessore Pane ha già annunciato che il prossimo appuntamento è fissato per il 24 aprile, invitando tutta la cittadinanza a unirsi nuovamente per proteggere la nostra “Madre Terra”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.