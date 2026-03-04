A Porto Ceresio sono iniziati i lavori per il restyling del lungolago

Il lungolago di Porto Ceresio si rifà il look in vista della stagione turistica. Sono partiti ufficialmente in questi giorni i lavori per il rifacimento della pavimentazione nell’area adiacente a Piazzale Luraschi, un intervento atteso per migliorare il decoro e la fruibilità di uno dei punti più frequentati del borgo lacustre. Il cantiere ha potuto beneficiare delle condizioni meteo favorevoli di questo periodo, che offrono le temperature ideali per la posa dei materiali e la perfetta tenuta delle opere.

Un intervento coordinato e funzionale

La scelta dell’Amministrazione è quella di agire su più fronti contemporaneamente per ottimizzare i tempi. Parallelamente al rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale, è infatti in corso la sostituzione dei listoni in legno della passerella. Questo coordinamento tra i due cantieri mira a ridurre al minimo i disagi per i residenti e le attività commerciali, concentrando le operazioni di manutenzione straordinaria in un unico periodo prima dell’arrivo del grande afflusso di visitatori.

Più sicurezza per la stagione calda

L’obiettivo finale dell’opera è restituire alla cittadinanza e ai turisti uno spazio rinnovato, più sicuro e funzionale. Una pavimentazione integra e una passerella solida non sono solo una questione di estetica e decoro urbano, ma una garanzia di sicurezza per chiunque scelga di passeggiare in riva al Ceresio. Con la fine del cantiere, l’intera area sarà pronta per accogliere al meglio la stagione primaverile ed estiva, valorizzando ulteriormente il potenziale ricettivo del lungolago.