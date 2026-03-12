A Varese parte il tour del Premio Gianni Rodari con un seminario sulla creatività a scuola

Il Varese Premio Gianni Rodari prende il via con un primo appuntamento dedicato alla formazione degli insegnanti. Sabato 21 marzo, dalle 9 alle 13, la Sala Montanari di Varese ospiterà infatti il seminario «Teoria e tecniche di Gianni Rodari: creatività, immaginazione e didattica», un momento di confronto e approfondimento pensato in particolare per i docenti della scuola primaria.

L’incontro inaugura ufficialmente la stagione degli eventi collaterali della prima edizione del premio dedicato al celebre autore e pedagogista. Un calendario itinerante di undici tappe che attraverserà diversi comuni della provincia, da Varese a Busto Arsizio, da Gavirate a Sesto Calende, passando per Luvinate, Somma Lombardo, Malnate, Besozzo e Sangiano. Il percorso si concluderà il 29 aprile a Varese, al Cinema Teatro Nuovo, con la cerimonia di premiazione.

Un seminario dedicato alla “Grammatica della fantasia”

Il seminario, promosso dal Comitato promotore Varese per Rodari, sarà un incontro intensivo di quattro ore dedicato alla scoperta delle teorie e delle tecniche di Gianni Rodari, considerato uno dei principali punti di riferimento della pedagogia creativa.

Guidati dagli esperti del Parco della Fantasia di Omegna, i partecipanti potranno approfondire alcuni dei passaggi teorici più significativi del pensiero rodariano e sperimentare attività laboratoriali pensate per applicare in classe le sue intuizioni educative.

In particolare verranno esplorati i principi della «Grammatica della fantasia», con un focus sulle tecniche di invenzione narrativa e sulle strategie didattiche capaci di stimolare creatività e pensiero divergente.

Un’occasione di formazione e confronto

L’iniziativa è rivolta sia agli insegnanti che già utilizzano le tecniche rodariane sia a chi desidera rinnovare la propria pratica didattica attraverso strumenti inclusivi e coinvolgenti. L’obiettivo è valorizzare l’immaginazione come risorsa educativa e offrire agli insegnanti strumenti concreti per lavorare sulla creatività degli studenti.

Il seminario è aperto anche a chi, pur non lavorando nella scuola, desidera approfondire l’approccio pedagogico di Gianni Rodari.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Comitato promotore Varese per Rodari all’indirizzo email vareseperrodari@gmail.com oppure al numero 348 4042239.