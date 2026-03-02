A Villa Panza torna “Voci di Varese”: Angela Missoni incontra Luca Stoppini

Giovedì 5 marzo alle 18 Villa e Collezione Panza ospita il secondo appuntamento della seconda edizione di “Voci di Varese. Villa Panza incontra…”, il ciclo di conversazioni promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e dedicato alle personalità che, per nascita o per scelta, hanno intrecciato il proprio percorso con il territorio varesino.

La rassegna nasce con l’obiettivo di stimolare un dialogo aperto sul ruolo della cultura, della ricerca e dell’innovazione nel contesto contemporaneo, invitando i cittadini a riscoprire la Villa non solo come casa-museo, ma come uno spazio vivo e accogliente di confronto. Il progetto dà voce a figure che si sono distinte per eccellenza e innovazione, contribuendo a costruire un legame profondo con questa terra.

Protagonisti dell’incontro del 5 marzo saranno Angela Missoni e Luca Stoppini, chiamati a confrontarsi sui processi che trasformano un’intuizione artistica in una direzione concreta e un gesto creativo in un linguaggio condiviso. Attraverso il dialogo, il pubblico sarà guidato in una riflessione sul valore del progetto, inteso come percorso che nasce dalla visione per tradursi in pratiche, processi e cultura.

Angela Missoni ha guidato per oltre vent’anni l’identità creativa della maison Missoni, assumendone la direzione creativa nel 1997 e mantenendola fino al 2021; oggi ricopre il ruolo di Presidente del marchio. Figura di riferimento nel design e nella cultura del Made in Italy, il suo lavoro ha contribuito a definire un linguaggio stilistico riconoscibile, capace di coniugare identità, visione e innovazione.

Accanto a lei dialogherà Luca Stoppini, creative director di ICON, che ha costruito la propria carriera nell’editoria fashion lavorando a lungo in Condé Nast Italia. Come art director ha contribuito all’identità visiva di alcune delle testate che hanno segnato l’immaginario contemporaneo, sviluppando un linguaggio grafico riconoscibile in cui rigore progettuale, immagine e narrazione convivono in equilibrio.

Tutti gli appuntamenti del ciclo sono a ingresso gratuito.

Per prenotazioni: tel. 0332 283960; faibiumo@fondoambiente.it.