A Villa Recalcati a Varese un dibattito aperto sul referendum, a confronto Battarino e l’ex ministro Castelli
Nella sala convegni un confronto aperto promosso da Dante Castiglioni, con il giurista varesino e l'ex guardasigilli, oggi segretario del Partito Popolare del Nord
Un confronto pubblico sul referendum confermativo in programma il 22 e 23 marzo, con cui gli italiani sono chiamati a dire Sì o No al nuovo ordinamento della magistratura: organizzato da Dante Castiglioni, il dibattito a Varese vedrà il confronto tra l’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e il giurista ed ex magistrato Giuseppe Battarino.
L’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo 2026 alle ore 18.30 nella sala convegni di Villa Recalcati, in piazza Libertà 1 a Varese.
L’incontro, presentato come un dibattito apartitico, intende offrire spunti di riflessione in vista della consultazione popolare, mettendo a confronto competenze ed esperienze diverse.
Da una parte ci sarà Roberto Castelli, già ministro della Giustizia dall’11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 e oggi segretario federale del Partito Popolare del Nord. Dall’altra interverrà Giuseppe Battarino, giurista e scrittore, da anni impegnato nell’analisi dei temi costituzionali e del funzionamento delle istituzioni. A moderare il dibattito sarà Matteo Inzaghi, giornalista e direttore di Rete 55.
L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti di approfondimento e lettura in vista del voto, favorendo un momento di discussione pubblica aperta alla cittadinanza su una materia centrale per l’assetto istituzionale del Paese.
Per partecipare è richiesta la prenotazione: è possibile riservare il proprio posto inviando un messaggio WhatsApp o telefonando al numero 334 5804868.
