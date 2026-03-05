Varese News

A Villa Toeplitz a Varese un ciclo di incontri racconta la storia culturale del Novecento

Da Morazzone a Giuseppe Panza di Biumo, passando per il dopoguerra e la vita culturale della città: sei appuntamenti per rileggere la storia di Varese nel ventesimo secolo

Autunno a Villa Toeplitz a Varese - foto di Marzia Malesani

A Villa Toeplitz a Varese comincia un nuovo ciclo di incontri dedicato alla storia della città nel Novecento. La rassegna, Varese nel Novecento – Un crocevia culturale, è promossa dal Centro Storie locali dell’Università degli Studi dell’Insubria e propone sei appuntamenti tra marzo e maggio 2026, con interventi di studiosi e ricercatori che racconteranno episodi e protagonisti della vita culturale e civile del territorio.

Gli incontri si tengono alle 16.30, con ingresso libero, e saranno disponibili anche in collegamento online su Teams. L’iniziativa è introdotta e moderata da Laura Facchin. Al termine di ogni appuntamento è previsto un aperitivo per i partecipanti.

Un viaggio nella storia culturale di Varese

Il ciclo di incontri punta ad approfondire alcuni momenti chiave della storia di Varese: eventi politici, culturali e artistici che hanno contribuito a definire l’identità della città nel Novecento.

Nel corso della rassegna si parlerà delle prime prove di democrazia a Varese nel secondo dopoguerra, della celebre mostra dedicata a Morazzone del 1962, del ruolo della città come luogo di incontro per personalità illustri negli anni Venti e Trenta, fino alla figura del collezionista Giuseppe Panza di Biumo negli anni Sessanta.

Il programma degli incontri

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a Villa Toeplitz, in viale G.B. Vico 46. Il calendario prevede comincia giovedì 12 marzo con Varese: prime prove di democrazia (1945-1946) a cura di Enzo R. Laforgia. Si prosegue martedì 31 marzo con l’intervento di Renzo Dionigi sulla Battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525. Mercoledì 8 aprile è il momento di 1962: Morazzone a Varese: una mostra monografica ineguagliata di Laura Facchin. Mercoledì 29 aprile si passa a Il salotto dei Toeplitz: ospiti illustri a Varese negli anni Venti e Trenta con Sara FontanaMercoledì 13 maggio si passa a «Gemma d’Italia»: la giovane provincia di Varese in una guida turistica del 1931 con Claudia Biraghi. Mercoledì 27 maggio, invece, Anna Bernardini racconterà la figura di Giuseppe Panza di Biumo negli anni Sessanta.

Per partecipare online è possibile collegarsi tramite Microsoft Teams a questo link. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Centro Storie locali.

Pubblicato il 05 Marzo 2026
