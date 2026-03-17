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Abbattuto lo stabile su via Crispi a Varese, riaperta la viabilità

Le ruspe hanno completato la demolizione nella giornata di ieri, 16 marzo. Da questa mattina il traffico tra via Crispi e via Castoldi è tornato alla normalità dopo i brevi disagi dei giorni scorsi

Generico 16 Mar 2026

Si sono conclusi i lavori di demolizione che hanno interessato lo stabile situato all’interno del comparto ex Airmacchi, l’edificio che si affacciava strategicamente sull’area tra via Crispi e via Castoldi.

Cronaca dell’intervento

Il momento clou delle operazioni la scorsa settimana fino a lunedì 16 marzo. Le ruspe sono entrate in azione per abbattere definitivamente la volumetria che ancora occupava il sedime della storica fabbrica varesina. Un intervento atteso, ma che ha richiesto una modifica temporanea della viabilità per permettere ai mezzi pesanti di operare in totale sicurezza.

Viabilità ripristinata

Dopo i rallentamenti e le deviazioni che hanno caratterizzato la zona nei giorni scorsi, da questa mattina, martedì 17 marzo, la circolazione stradale è stata completamente ripristinata. Le transenne sono state rimosse e il flusso veicolare tra via Crispi e via Castoldi è tornato regolare.

Generico 16 Mar 2026

Cantiere ancora attivo

Nonostante la strada sia libera, il lavoro non è ancora finito. All’interno del perimetro dell’ex fabbrica, le ruspe sono tuttora in funzione: l’attività ora si concentra sulla gestione e la rimozione dei detriti accumulati durante l’abbattimento. Un’operazione di pulizia che proseguirà nei prossimi giorni per liberare completamente l’area e prepararla alle prossime fasi della riqualificazione.

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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