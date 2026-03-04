Ad Angera il racconto dell’incidente aereo di Cuirone

L’evento organizzato dalla Biblioteca Civica di Angera mercoledì 11 marzo alle 17.30 presenta un’opportunità per conoscere più a fondo una delle tragedie più dolorose e poco conosciute della storia italiana. Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, autori del libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”, ripercorreranno le drammatiche circostanze del disastro aereo che il 2 agosto 1968 costò la vita a 95 persone.

Il volo coinvolto, un DC-8 dell’Alitalia, era partito da Roma Fiumicino con destinazione Montreal, via Milano Malpensa. Purtroppo, l’aereo non arrivò mai a destinazione. Alle 15:06 dello stesso giorno, il velivolo precipitò sotto al Monte San Giacomo, in località Cuirone di Vergiate, in provincia di Varese. La tragedia segnò profondamente la comunità e l’intero paese, ma è rimasta a lungo oscurata dai grandi eventi internazionali dell’epoca.

L’evento di Angera, che si terrà alla Biblioteca Civica, rappresenta una buona occasione per ascoltare gli autori raccontare i dettagli e le storie che si celano dietro questo episodio drammatico, con un particolare focus sulle cause dell’incidente e sulle sue ripercussioni. Il libro di Agnesina e Bossi fornisce una ricostruzione accurata e commovente, unendo la narrazione storica alla testimonianza diretta, e contribuirà sicuramente ad arricchire la memoria storica di questo tragico evento.

La presentazione è gratuita e aperta a tutti, con la possibilità di interagire con gli autori e approfondire il racconto di un fatto che ha segnato la storia della nostra regione.