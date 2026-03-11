Aiutiamo Baldo Carletto: una pizzata a Uboldo per il cane “bionico” con il cuore speciale
Ha bisogno infatti di un pacemaker, un intervento delicato che richiede sostegno e partecipazione. Che parte da una serata conviviale
Una serata conviviale per sostenere una buona causa. Domenica 22 marzo alle 20 la pizzeria “La Passeggiata” di Uboldo ospiterà una pizzata di raccolta fondi a favore di Baldo, detto “Carletto”, promossa da PACAV Progetto Spaventelli di Origgio.
L’iniziativa nasce per aiutare questo cane di cinque anni, descritto dai volontari come un animale socievole, affettuoso e molto legato alle persone. Baldo, però, ha un cuore speciale: ha bisogno infatti di un pacemaker, un intervento delicato che richiede sostegno e partecipazione.
Per contribuire alla raccolta fondi è stata organizzata una serata aperta a chiunque voglia partecipare e dare una mano. La pizzata si svolgerà con donazione libera e i posti disponibili sono 50, esclusivamente su prenotazione.
Baldo, soprannominato “Carletto” dagli amici, viene raccontato dai volontari come un piccolo “principe bionico”: una volta affrontato l’intervento, potrà tornare a vivere serenamente. L’obiettivo dell’associazione è quello di garantirgli le cure necessarie e poi trovargli una famiglia pronta ad accoglierlo.
Chi desidera partecipare alla serata può prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 093 5604, attivo dalle 19 alle 21.
