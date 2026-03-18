Al Centro Malpensa Uno di Gallarate gli studenti protagonisti con “Be for Future”

Arte, sostenibilità e scuole. Al Centro Commerciale Malpensa UNO: il progetto “Be for Future”. Gallarate – Arte, sostenibilità e partecipazione delle scuole del territorio si incontrano al Centro Commerciale Malpensa UNO con l’iniziativa “Be for Future”, che prosegue fino al 22 marzo con la mostra degli elaborati realizzati dagli studenti degli istituti del territorio.

Dopo il successo della mostra dell’artista Lady Be, il Centro ospita infatti i lavori creativi delle classi coinvolte nel progetto educativo promosso insieme a Leo Scienza, Associazione culturale che si occupa di divulgazione scientifica e culturale e Plastic Free Onlus, Associazione impegnata nella sensibilizzazione ambientale e nella lotta all’inquinamento da plastica.

Un impegno costante verso le scuole “Be for Future” conferma l’attenzione del Centro Commerciale Malpensa UNO verso il territorio e, in particolare, la collaborazione continuativa con le scuole locali.

Negli ultimi anni il Centro ha promosso numerosi progetti educativi, tra cui: l’iniziativa con MaBasta, dedicata ai temi del rispetto e del contrasto al bullismo; il contest creativo per le scuole primarie che ha portato alla nascita della mascotte Gallo MXP; i murales realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio.

Sono sei gli Istituti Comprensivi che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di otto Plessi scolastici e ventidue classi coinvolte. Gli studenti hanno realizzato elaborati dedicati ai temi della tutela dell’ambiente, della sostenibilità e della cittadinanza attiva, oggi esposti nella galleria del Centro commerciale.

Hanno partecipato:

IC Cardano

Plesso Battisti – Arnate

• Classe 3aA

• Classe 3aB

Plesso Manzoni – Arnate

• Classe 3aA

• Classe 3aB

• Classe 3aC

IC Pertini

Plesso Marco Polo – Busto Arsizio

• Classe 3aA

IC Dante

Plesso Da Vinci – Gallarate

• Classe 3aA

• Classe 3aB

IC Ponti

Plesso Mazzini – Gallarate

• Classe 1aA

• Classe 2aA

• Classe 3aA

• Classe 4aA

• Classe 4aB

• Classe 5aA

• Classe 5aB

Plesso Lega – Gallarate

• Classe 1aA – secondaria di primo grado

• Classe 1aB – secondaria di primo grado

IC Alighieri

Plesso Dante – Cassano Magnago

• Classe 3aA

Plesso Parini – Cassano Magnago

• Classe 3aA

• Classe 3aB

• Classe 3aC

IC Galilei

Plesso Rossi – Busto Arsizio

• Classe 4a

Un’importante partecipazione che conferma il forte coinvolgimento delle scuole sui temi dell’educazione ambientale, della sostenibilità e della cittadinanza attiva.

Il programma prosegue con laboratori tematici aperti al pubblico, realizzati in collaborazione con Leo Scienza: Sabato 21 e domenica 22 marzo – Laboratorio “RI-Animiamo” Domenica 22 marzo – ore 16.00.

Premiazione del contest con le scuole.

Durante entrambi i fine settimana, dalle 10 alle 12, sarà inoltre presente una postazione informativa dell’associazione Plastic Free Onlus.

Informazioni evento

Luogo: Centro Commerciale Malpensa UNO – Gallarate, Via Lario 37

Periodo: dal 26 febbraio al 22 marzo 2026

Orari: durante gli orari di apertura del Centro commerciale

Ingresso: libero