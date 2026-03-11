Al PalaRonchi di Saronno festa per i 10 anni della Robur campione della Serie C Gold

A Saronno tornano “Gli Indimenticabili”, la squadra che nella stagione 2015/2016 conquistò il campionato di Serie C Gold regalando alla città una delle pagine più belle della storia della Robur Basket. In occasione del decimo anniversario di quella vittoria, la società ha organizzato un momento celebrativo durante la gara di Serie B Interregionale tra Diba Electronics Robur Saronno e Oleggio Magic Basket, in programma sabato 14 marzo alle 21 al PalaRonchi.

La celebrazione si terrà durante l’intervallo della partita e vedrà la partecipazione dei protagonisti di quella stagione straordinaria: giocatori e staff tecnico di una squadra che seppe entusiasmare il pubblico con una cavalcata memorabile.

La stagione degli “Indimenticabili”

Il gruppo guidato dai coach Paolo Piazza e Marco Rota entrò nella storia della Robur con un campionato ricco di emozioni e risultati: la squadra iniziò la stagione con 15 vittorie consecutive, stabilendo un record societario.

L’ultima partita del girone d’andata rimase impressa nella memoria dei tifosi grazie alla tripla allo scadere di Tommaso Minoli, che permise alla Robur di qualificarsi alla Coppa Italia di Serie C Gold, disputata a Rimini nel marzo di quell’anno.

Ai playoff la formazione saronnese arrivò con il numero uno del tabellone. Nel primo turno superò Voghera in tre partite, poi in semifinale ebbe la meglio su Lierna, conquistando una vittoria fondamentale in trasferta che permise di riprendere il fattore campo. La finale contro Piadena si concluse invece in due gare: il titolo arrivò mercoledì 8 giugno, al termine di una stagione praticamente perfetta.

Una festa per i tifosi roburini

Sabato sera al PalaRonchi sarà quindi l’occasione per ritrovare i protagonisti di quella squadra e rivivere insieme ai tifosi le emozioni di quella cavalcata. I sostenitori della Robur sono invitati a partecipare numerosi per salutare il gruppo che ha scritto una pagina importante della storia del basket cittadino.

Facevano parte di quella squadra: Luca Furlanetto, Luca Bellotti, Tommaso Minoli, Alessandro Lanzani, Jacopo Gorla, Stefano Cacciani, Matteo Leva, Alessandro Gurioli, Oscar Aceti, Andrea Guffanti e Lorenzo Petrosino, con Paolo Piazza e Marco Rota alla guida tecnica.