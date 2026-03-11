Al TuMiTurbi di Varese la giornata “Autunno Caldo OFF”: incontri su carcere, giornalismo e crisi climatica

Sabato 14 marzo, presso gli spazi del TuMiTurbi, si terrà “Autunno Caldo OFF”, versione invernale e spin-off del camp di formazione politica che Collettiva organizza ogni estate sul lago di Varese. (Immagine realizzata con l’AI)

La giornata di sabato si svolgerà dalle 10.00 alle 18.30 e si articolerà attraverso tre panel principali, toccando questioni centrali del dibattito sociale e politico contemporaneo.

Il primo incontro, dal titolo “Chi sbaglia deve (pagare) cambiare”, vedrà la partecipazione di Samuele Ciambriello (Garante dei detenuti per la regione Campania) per un’analisi della situazione carceraria nel nostro paese.

Il secondo panel, “Raccontare le piazze del dissenso”, avrà come ospite la giornalista freelance Rita Rapisardi, ed esplorerà le sfide del giornalismo nel narrare le mobilitazioni sociali.

Il terzo e ultimo panel tratterà di crisi climatica e precarietà economica, in un dialogo con il ricercatore e scrittore Andrea Fantini dal titolo “Fine del mese, fine del mondo: stesso problema, stessa lotta”.

“Autunno Caldo OFF non è solo un momento di ascolto, ma uno spazio di partecipazione” – afferma Collettiva – “Vogliamo che sia un’occasione per stare insieme, discutere e immaginare soluzioni concrete ai problemi del nostro tempo”.

Oltre ai dibattiti, l’evento prevede anche attività collaterali durante l’arco della giornata: un laboratorio di lettura dedicato ai bambini, uno spazio per lo scambio di abiti usati e il banchetto letterario “Libri in circolo”.

L’ingresso all’evento e la partecipazione alle attività sono gratuiti. È previsto un pranzo sociale (ore 12:30) al costo di 15€.

Per dettagli e iscrizioni