Al TuMiTurbi di Varese la giornata “Autunno Caldo OFF”: incontri su carcere, giornalismo e crisi climatica
Sabato 14 marzo dalle 10 alle 18.30 lo spin-off invernale del camp politico organizzato da Collettiva: tre panel con ospiti nazionali e attività aperte alla città, dal laboratorio per bambini allo scambio di abiti usati. Ingresso gratuito con pranzo sociale su prenotazione
Sabato 14 marzo, presso gli spazi del TuMiTurbi, si terrà “Autunno Caldo OFF”, versione invernale e spin-off del camp di formazione politica che Collettiva organizza ogni estate sul lago di Varese. (Immagine realizzata con l’AI)
La giornata di sabato si svolgerà dalle 10.00 alle 18.30 e si articolerà attraverso tre panel principali, toccando questioni centrali del dibattito sociale e politico contemporaneo.
Il primo incontro, dal titolo “Chi sbaglia deve (pagare) cambiare”, vedrà la partecipazione di Samuele Ciambriello (Garante dei detenuti per la regione Campania) per un’analisi della situazione carceraria nel nostro paese.
Il secondo panel, “Raccontare le piazze del dissenso”, avrà come ospite la giornalista freelance Rita Rapisardi, ed esplorerà le sfide del giornalismo nel narrare le mobilitazioni sociali.
Il terzo e ultimo panel tratterà di crisi climatica e precarietà economica, in un dialogo con il ricercatore e scrittore Andrea Fantini dal titolo “Fine del mese, fine del mondo: stesso problema, stessa lotta”.
“Autunno Caldo OFF non è solo un momento di ascolto, ma uno spazio di partecipazione” – afferma Collettiva – “Vogliamo che sia un’occasione per stare insieme, discutere e immaginare soluzioni concrete ai problemi del nostro tempo”.
Oltre ai dibattiti, l’evento prevede anche attività collaterali durante l’arco della giornata: un laboratorio di lettura dedicato ai bambini, uno spazio per lo scambio di abiti usati e il banchetto letterario “Libri in circolo”.
L’ingresso all’evento e la partecipazione alle attività sono gratuiti. È previsto un pranzo sociale (ore 12:30) al costo di 15€.
Per dettagli e iscrizioni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.