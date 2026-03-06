Alla Palude Brabbia di Inarzo due mattinate tra birdwatching, binocoli e fotografia
Gli incontri, realizzati in collaborazione con Binomania.it, si svolgeranno nella riserva di Inarzo e sono rivolti anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’osservazione naturalistica
Due appuntamenti dedicati a binocoli, fotografia naturalistica e osservazione della fauna alla Riserva Naturale Palude Brabbia di Inarzo. La LIPU organizza per il mese di marzo due workshop divulgativi pensati per appassionati di natura, birdwatching e fotografia, con attività pratiche direttamente sul campo accompagnati dall’esperto Piergiovanni Salimbeni.
Due workshop nella natura della Palude Brabbia
Gli incontri si svolgeranno sabato 14 marzo e sabato 28 marzo alle 9.30 presso la Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia in via Patrioti 22 a Inarzo, in collaborazione con Binomania.it.
Le due mattinate saranno dedicate all’utilizzo delle ottiche per l’osservazione della natura e alle tecniche per fotografare fauna e paesaggi, in uno dei periodi più interessanti dell’anno per l’attività naturalistica.
Come scegliere e usare il binocolo
Il primo appuntamento, sabato 14 marzo, sarà dedicato al tema “Binocoli: come sceglierli e utilizzarli al meglio”. Il workshop è pensato per chi vuole capire quale strumento ottico scegliere e come sfruttarlo al massimo durante l’osservazione della fauna e del paesaggio.
L’incontro alternerà spiegazioni teoriche e prove pratiche sul campo, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per orientarsi tra i diversi modelli e migliorare l’esperienza di birdwatching anche con strumenti già posseduti.
Osservare e fotografare la natura
Il secondo appuntamento, sabato 28 marzo, sarà invece dedicato a “Osservare e fotografare la natura”. I partecipanti avranno l’opportunità di imparare a leggere il paesaggio naturale e trasformare l’osservazione in immagini efficaci.
Durante il workshop verranno illustrate le differenze tra fotografia con smartphone e fotocamera con digiscoping, spiegando potenzialità e limiti delle diverse tecniche. Sono previste anche prove pratiche per aiutare i partecipanti a scegliere l’approccio più adatto alle proprie esigenze.
Informazioni e iscrizioni
I workshop sono rivolti a un pubblico curioso e non specialistico, interessato ad avvicinarsi al mondo dell’osservazione naturalistica e della fotografia in natura. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito della LIPU Palude Brabbia.
