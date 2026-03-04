Alla Studi Patri di Gallarate un viaggio per immagini lungo l’Olona

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21, la Società Gallaratese per gli Studi Patri (via del Borgo Antico 4) ospiterà una proiezione commentata dal titolo “Immagini e comunità: la Valle Olona nell’Archivio Fotografico Italiano”, a cura della stessa Società Gallaratese per gli Studi Patri e dell’AFI – Archivio Fotografico Italiano, all’interno del festival Filosofarti. (Attenzione: la foto di apertura è generica e d’archivio)

Protagonista della serata sarà Claudio Argentiero, che guiderà il pubblico in un percorso visivo e narrativo dedicato al fiume Olona e al suo rapporto con il territorio. Un corso d’acqua che ha rappresentato per decenni un motore di sviluppo industriale e sociale, incidendo profondamente sulla crescita economica delle comunità locali, ma portando con sé anche criticità e rilevanti implicazioni ambientali

Da anni l’Archivio Fotografico Italiano documenta e raccoglie testimonianze visive legate all’Olona, conservando un patrimonio di immagini che restituisce la complessità del rapporto tra uomo e ambiente

Il lavoro di ricerca confluirà in un volume in uscita ad aprile, patrocinato da tredici comuni tra le province di Varese e Milano e sostenuto da importanti partner istituzionali

Il libro si propone come uno scrigno emozionale e documentale capace di raccontare, attraverso fotografie e testi, trasformazioni, memorie e identità di un territorio attraversato dal fiume.

Durante l’incontro gallaratese, Argentiero presenterà il progetto editoriale e proporrà una selezione delle immagini raccolte, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sul valore dell’archivio fotografico come strumento di memoria, conoscenza e consapevolezza collettiva.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dalla Società Gallaratese per gli Studi Patri e rappresenta un’occasione per riflettere, attraverso la forza evocativa della fotografia, sulla storia industriale e sociale della Valle Olona e sulle sfide che ancora oggi interessano il territorio.

Per partecipare è richiesta la prenotazione sul sito www.filosofarti.it/prenotazioni