Alloggi, terreni e un’ex scuola: Il Comune di Varese mette all’asta 12 immobili

Il Comune di Varese mette in vendita 12 immobili di proprietà dell’ente attraverso una procedura di asta pubblica. Il bando riguarda diversi beni distribuiti in vari quartieri della città: alloggi, terreni e l’ex scuola media Gorini, edificio ormai inutilizzato da anni. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 del 14 maggio.

«L’iniziativa – spiega una nota di Palazzo Estense – rientra nelle attività di valorizzazione del patrimonio comunale, con l’obiettivo di offrire opportunità di investimento sia ai privati sia alle realtà economiche del territorio».

In vendita l’ex scuola Gorini

Tra gli immobili più rilevanti inseriti nel bando c’è l’ex scuola media Gorini di via Goldoni, una struttura non più utilizzata da tempo. L’edificio si trova in una zona semicentrale, ben collegata con il resto della città grazie alla vicinanza a viale Europa e all’accesso autostradale di largo Flaiano, oltre alla presenza di servizi e attività commerciali nelle vicinanze.

Il compendio comprende non solo l’edificio scolastico ma anche le aree esterne, tra cui una zona pavimentata, l’ex campo da basket, la pista di atletica della scuola e uno spazio verde.

Terreni e villette a schiera

Tra i beni in alienazione figurano anche tre villette a schiera nel quartiere di San Fermo, situate in una zona tranquilla e ben servita. Gli immobili sono distribuiti su più livelli, dotati di box e hanno un valore a base d’asta compreso tra circa 110 mila e 116 mila euro.

Il bando comprende inoltre diversi terreni dislocati in varie aree della città.

Nel quartiere Valle Olona, in via Belmonte, è in vendita un terreno con base d’asta di 105 mila euro.

In piazzale Montanari, nelle vicinanze della galleria che conduce alla strada per la stazione di valle della funicolare del Sacro Monte, è disponibile un terreno con valore a partire da 10 mila euro.

A Masnago, in via Giordani, è in vendita un terreno con base d’asta di 3.600 euro.

Infine ai Duni, vicino a via Cascina Duno, è proposto un fondo di circa 1.700 metri quadrati, confinante con il centro sportivo, con valore a partire da 103 mila euro.

Reliquati e tratti di ex strade

Tra i beni messi all’asta figurano anche alcuni reliquati e porzioni di terreno di dimensioni ridotte: un’area di circa 400 metri quadrati in via Oriani con base d’asta di circa 15 mila euro e un piccolo terreno di circa 20 metri quadrati a Santa Maria del Monte, con valore iniziale di 300 euro. Sono inoltre in vendita due tratti di ex strade consortili: uno in via Bembo con valore a partire da 370 euro e l’altro nel quartiere Rasa, con base d’asta di 210 euro.

Durante il periodo di pubblicazione del bando sarà possibile effettuare sopralluoghi sugli immobili. Le offerte dovranno essere presentate al Comune di Varese entro il 14 maggio alle ore 12. Tutte le informazioni e i dettagli tecnici sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Varese.