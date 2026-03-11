Anche a Varese l’assemblea dei rider davanti alla stazione per la giornata nazionale di protesta

Sabato 14 marzo anche Varese ospiterà una mobilitazione dei rider delle piattaforme di consegna a domicilio. L’appuntamento è fissato per le 15 in piazzale Trieste, davanti alla stazione ferroviaria, dove si terrà un’assemblea pubblica nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione dei rider di Glovo e Deliveroo.

L’iniziativa è promossa da Cgil Varese insieme alle categorie Filcams Cgil, Filt Cgil e Nidil Cgil, e si svolgerà in collegamento con altre iniziative organizzate in diverse città della Lombardia.

Al centro le condizioni di lavoro dei rider

La mobilitazione vuole portare l’attenzione sulle condizioni di lavoro dei ciclofattorini che effettuano consegne a domicilio tramite le piattaforme digitali. Secondo il sindacato, dietro un servizio ormai molto diffuso tra cittadini e aziende si nascondono spesso situazioni di lavoro precario e compensi insufficienti.

Tra i temi sollevati c’è il sistema di pagamento “a consegna”, che secondo la Cgil non garantirebbe una retribuzione adeguata rispetto al tempo e alle spese sostenute dai rider per svolgere il proprio lavoro.

Le richieste del sindacato

Durante l’assemblea verranno ribadite alcune richieste, tra cui l’applicazione del contratto nazionale della logistica, ritenuto più adeguato per questa attività, e il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con le relative tutele.

Tra le rivendicazioni indicate dal sindacato figurano retribuzione oraria, copertura per malattia e infortunio, contributi a carico del datore di lavoro, ferie e altri diritti previsti nei contratti di lavoro subordinato.

Una mobilitazione nazionale

La giornata del 14 marzo sarà anche un momento di sensibilizzazione rivolto ai cittadini che utilizzano i servizi di consegna a domicilio. L’obiettivo degli organizzatori è far conoscere le condizioni di lavoro dei rider e promuovere un confronto su diritti, sicurezza e tutele nel settore delle piattaforme digitali.