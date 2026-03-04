Aperte le iscrizioni alla “Pedala coi campioni”
La manifestazione ha la formula della gravel e della randonnèè. L'edizione numero 25 in programma il prossimo 22 marzo ad Azzio
E’ iniziato con una grande festa del ciclismo l’avvicinamento all’edizione numero 25 delle
Pedala con i Campioni del prossimo 22 marzo ad Azzio, nell’alto Varesotto.
Gli ex professionisti varesini che da sempre propongono questo evento a scopo benefico hanno radunato amici e personalità del ciclismo alle Fontanelle di Vedano Olona per una serata ricca di aneddoti di ciclismo pedalato e non solo. Oscar Mason, Daniele Nardello, Cristiano Frattini, Dario Andriotto e Stefano Zanini hanno intrattenuto i presenti con una serie di ricordi de loro tanti anni nel professionismo per poi illustrare la manifestazione che dall’anno 2000 raccoglie tutte le componenti del ciclismoper raggiungere l’obiettivo della beneficenza e questa volta il traguardo da conquistare è l’acquisto di un pulmino per l’associazione Polha di Vasrese che opera nello sport per disabili dalla metà degli anni ottanta.
La presidentessa della Polha Daniela Colonna Preti ha stupito tutti i presenti quando ha illustrato l’attività dell’associazione, un messaggio forte e chiaro che ha dato subito i suoi frutti visto che nella prima giornata di apertura delle iscrizioni sono stati ben 132 coloro che a vario titolo hanno aderito all’iniziativa. “La Pedala con i Campioni è stato il primo evento ciclistico varesino a scopo benefico –hanno sottolineato gli organizzatori e siamo soddisfatti che oggi sono diverse le manifestazioni cha hanno seguito il nostro esempio. Di questo siamo orgogliosi”.
La manifestazione, con la formula della gravel e della randonnèè con partenza libera, è organizzata dal punto di vista tecnico dalla Società Ciclistica Orinese di Marco Poli e Miriam Martinoli, con la collaborazione di Sestero del presidente Roberto Bof, della Pro Loco di Azzio del presidente Michele Castelletti e di un gruppo di sostenitori in via di definizione per l’evento che può contare sul patrocinio di Varese Doyoubike, del Comune di Azzio, Panathlon Club Varese e della Comunità Montana Valli del Verbano. Per info e iscrizioni è possibile contattare ciclovarese2022@gmail.com
(Nella foto di Giordano Azzimonti da sinistra: Cristiano Frattini, Daniele Nardello, Dario Andriotto, Roberto Bof, Daniela Colonna Preti, Oscar Mason e Stefano Zanini).
