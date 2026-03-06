Apre il nuovo “Centro per le Famiglie“ di Ispra

Il Piano di Zona di Sesto Calende comunica l’apertura di un nuovo Centro per le Famiglie presso il Comune di Ispra, in aggiunta a quelli già attivi nell’Ambito territoriale.

Il Centro si rivolge a tutte le famiglie del territorio e offre servizi completamente gratuiti, con l’obiettivo di promuovere il benessere familiare e offrire supporto educativo e relazionale.

Tra i servizi attivi è disponibile lo Sportello Pedagogico, a cui è possibile accedere per ricevere consulenza e orientamento da parte di professioniste qualificate.

Nei prossimi mesi verranno presentati diversi progetti dedicati alle famiglie.

Primo appuntamento in partenza: “Sabati al Terzo Piano” Cinque appuntamenti del sabato mattina Ore 10.00 – 12.00 Centro per le Famiglie – Ispra Via Madonnina del Grappa 15 Rivolto a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

I temi degli incontri spaziano dal gioco alla creatività, dall’impulsività all’intelligenza emotiva, fino alla psicomotricità.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Il progetto è finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.