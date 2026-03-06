Apre il nuovo “Centro per le Famiglie“ di Ispra
Il Centro si rivolge a tutte le famiglie del territorio e offre servizi completamente gratuiti, con l’obiettivo di promuovere il benessere familiare e offrire supporto educativo e relazionale
Il Piano di Zona di Sesto Calende comunica l’apertura di un nuovo Centro per le Famiglie presso il Comune di Ispra, in aggiunta a quelli già attivi nell’Ambito territoriale.
Il Centro si rivolge a tutte le famiglie del territorio e offre servizi completamente gratuiti, con l’obiettivo di promuovere il benessere familiare e offrire supporto educativo e relazionale.
Tra i servizi attivi è disponibile lo Sportello Pedagogico, a cui è possibile accedere per ricevere consulenza e orientamento da parte di professioniste qualificate.
Nei prossimi mesi verranno presentati diversi progetti dedicati alle famiglie.
Primo appuntamento in partenza:“Sabati al Terzo Piano” Cinque appuntamenti del sabato mattinaOre 10.00 – 12.00Centro per le Famiglie – IspraVia Madonnina del Grappa 15Rivolto a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni
I temi degli incontri spaziano dal gioco alla creatività, dall’impulsività all’intelligenza emotiva, fino alla psicomotricità.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.
Il progetto è finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
