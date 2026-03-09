Barza d’Ispra accoglie i pellegrini di Santiago: incontro e Santa Messa alla Casa Guanelliana
Venerdì 13 marzo a Barza d’Ispra padre Fabio incontrerà i Pellegrini di Santiago alla Casa Guanelliana. Alle 17.30 un momento di condivisione seguito dalla celebrazione della Santa Messa dedicata ai camminatori
Un momento di incontro, spiritualità e condivisione dedicato ai camminatori del celebre percorso verso Compostela. Venerdì 13 marzo a Barza d’Ispra (Varese) si terrà un appuntamento speciale rivolto ai Pellegrini di Santiago.
L’iniziativa si svolgerà presso la Casa Guanelliana di Barza d’Ispra, dove padre Fabio, alle 17.30, incontrerà i pellegrini per un momento di dialogo e testimonianza legato all’esperienza del cammino. A seguire sarà celebrata la Santa Messa, pensata in modo particolare per chi ha vissuto o si prepara a vivere il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.
L’evento vuole essere un’occasione per ritrovarsi, condividere esperienze di viaggio e di fede e rafforzare il senso di comunità tra i pellegrini e gli appassionati dei grandi cammini europei.
Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a contribuire alla diffusione dell’iniziativa, rivolta non solo ai pellegrini ma anche a chi desidera conoscere più da vicino il significato spirituale e umano del cammino.
