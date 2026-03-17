Biumo Inferiore, il Partito Democratico replica alla Lega: «Sicurezza e recupero al posto del degrado»

Non si placa il dibattito politico sulla trasformazione urbana di Biumo Inferiore. Dopo le critiche sollevate dal Carroccio, il Partito Democratico cittadino rispedisce al mittente le accuse, parlando di un intervento atteso da decenni e fondamentale per la sicurezza stradale del comparto.

Sicurezza stradale contro i rinvii

Al centro della difesa c’è la riqualificazione delle aree ex falegnameria Fidanza ed ex Traferri, un tempo simboli di abbandono e oggi demolite per far posto a nuovi servizi. «Il progetto, approvato nel 2021, costituisce un miglioramento concreto della sicurezza – spiegano dal PD cittadino – con nuovi attraversamenti pedonali e marciapiedi più ampi in un tratto di strada teatro, purtroppo, di diversi investimenti mortali in passato». Secondo i sostenitori del progetto, la nuova viabilità non penalizzerà gli automobilisti: «Non vengono eliminate corsie per le auto, ma si aumenta la tutela per pedoni e residenti».

Uno studentato e 100 nuovi parcheggi

Oltre alla viabilità, l’intervento punta a cambiare il volto sociale del rione. Tra i punti cardine figurano la realizzazione di circa 100 nuovi posti auto (già in parte fruibili), l’insediamento di nuove attività commerciali e, soprattutto, la creazione di uno studentato universitario. «Porteremo servizi e vitalità in una zona rimasta troppo a lungo abbandonata», sottolineano i consiglieri di maggioranza.

Polemica politica: «L’ombra di Largo Flaiano»

Dal Partito Democratico cittadino arriva poi un affondo diretto alla Lega, accusata di preferire la contestazione alla responsabilità amministrativa. «Colpisce che si scelga ancora la strada della polemica, lo stesso atteggiamento già visto per il cantiere di Largo Flaiano, dove si chiese la sospensione dei lavori. Chiedere di fermare i cantieri invece di migliorare la città sembra essere diventata una linea politica precisa».

La nota si chiude con una dichiarazione d’intenti che non lascia spazio a ripensamenti: «Le opere utili vanno realizzate ascoltando il territorio, ma senza cedere alla politica dei rinvii. La priorità resta rendere Varese più sicura, vivibile e moderna».