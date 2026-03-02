Busto Arsizio capitale della danza irlandese con il “Busto Feis”

Sabato 28 febbraio il Museo del Tessile di Busto Arsizio si è trasformato nel cuore pulsante della cultura gaelica ospitando la nona edizione del Busto Feis, competizione internazionale di danza irlandese organizzata dall’Accademia Gens d’Ys. Un appuntamento che ha portato in città 250 atleti provenienti da 13 nazioni, confermando l’evento tra le tappe di riferimento del circuito europeo insieme a Praga, Bratislava e Monaco di Baviera.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di 27 scuole e, per la prima volta, anche ballerini arrivati dal Qatar, segno di un respiro sempre più globale. Accanto ai danzatori di Francia, Germania, Regno Unito e Bulgaria, il palco bustocco ha accolto giovani talenti pronti a sfidarsi nelle gare soliste e nelle competizioni di gruppo (Ceili).

A sottolineare il prestigio della manifestazione, la visita ufficiale della Console Generale d’Irlanda a Milano, Maria Sheehy, accolta dal presidente di Gens d’Ys Umberto Crespi, dal vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani e dall’assessore a Identità, Cultura e Sviluppo del Territorio Manuela Maffioli.

«Per nove anni abbiamo lavorato per portare la danza irlandese ai massimi livelli nella nostra città – dice Umberto Crespi, fondatore di Gens d’Ys – La presenza della Console e di atleti provenienti da così lontano dimostra che Busto Arsizio è ormai una tappa di prestigio internazionale».

Grande entusiasmo per i nuovi trofei freestyle, il Trofeo Gradlon e il Trofeo Dahut, ispirati alla leggenda bretone della città sommersa di Ys, e per lo spettacolare Treble Reel a tema “I decenni del ’900”.

Per tutta la giornata il pubblico ha potuto visitare il mercatino dell’artigianato celtico e l’area food & drink. In serata spazio alla Ceili Night, aperta a tutti con ingresso gratuito, animata dalla musica dal vivo dei The Keltaholics, che ha coinvolto cittadini e appassionati in una grande danza collettiva.

La manifestazione è stata realizzata con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, Città di Busto Arsizio e Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre al patrocinio dell’Ambasciata Irlandese, del Consolato Generale d’Irlanda a Milano e dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, in sinergia con l’Ente del Turismo della Provincia di Varese.

Chiusa con successo la nona edizione, l’Accademia Gens d’Ys guarda già al 2027, anno del decennale, per un appuntamento che si annuncia ancora più ambizioso.