Busto, colpisce una donna e impugna un’accetta: disarmato dalla Polizia Locale

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di lunedì 2 marzo in corso Italia a Busto Arsizio: un litigio avvenuto nei pressi di un bar è degenerato e un uomo di 62 anni ha colpito con un pugno la donna con cui stava discutendo.

Vista la scena, le persone che si trovavano nel bar sono intervenute per difendere la donna – una 43enne -placcare gli animi e hanno chiamato i soccorsi. Nel frattempo però l’uomo è riuscito raggiungere il proprio furgoncino parcheggiato a pochi passi e ha estratto un’accetta minacciando i presenti.

Sul posto però sono giunti rapidamente gli uomini della Polizia Locale che hanno provveduto a disarmare l’aggressore. Con loro anche un’ambulanza per soccorrere la donna che, per fortuna, non ha riportato danni gravi.