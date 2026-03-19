Capire l’Intelligenza Artificiale: a Saronno tre serate gratuite per scoprire il futuro digitale
Al Palaexbo torna il progetto "Ti Facilito". Un ciclo di incontri pratici, dal 24 marzo al 14 aprile, per imparare a usare chatbot e nuovi strumenti tecnologici nella vita di tutti i giorni
L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e cerchiamo informazioni, ma come funziona davvero? Per rispondere a questa domanda e rendere la tecnologia più accessibile a tutti, il team di “Ti Facilito” lancia un nuovo ciclo di “Serate Digitali” gratuite.
Il progetto, nato su base volontaristica da un gruppo di cittadini saronnesi, ha l’obiettivo di diffondere consapevolezza digitale e aiutare la popolazione ad acquisire le competenze necessarie per stare al passo con i tempi e accedere facilmente ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Il programma degli incontri
Le serate si terranno presso il Palaexbo di via Piave 1, sempre dalle ore 21:00 alle 22:00:
Martedì 24 marzo: “Vieni a conoscere l’Intelligenza Artificiale: i Chatbot”. Un focus sui software capaci di dialogare con l’utente.
Martedì 31 marzo: “Cos’è l’IA e le infinite applicazioni”. Una panoramica su dove troviamo questa tecnologia ogni giorno e come proteggere la nostra privacy.
Martedì 14 aprile: “Giocare con l’IA: testi, immagini, presentazioni e video”. Un incontro pratico per scoprire le potenzialità creative degli strumenti generativi.
Come partecipare
Gli incontri sono aperti a tutti e non richiedono competenze tecniche pregresse. L’obiettivo è quello di fornire strumenti pratici per l’uso quotidiano, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla tutela dei propri dati personali.
Per adesioni e informazioni è possibile scrivere a info@tifacilito.it oppure contattare Silvia Testi al numero 335 7841710.
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