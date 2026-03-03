Caronno Varesino celebra l’8 marzo con “Tè, musica e voci di donna”
Domenica 8 marzo alle 16.30 al Salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco un pomeriggio tra musica dal vivo, letture teatrali e condivisione promosso dalla Biblioteca
Un pomeriggio di musica, parole e incontro per celebrare la Giornata internazionale della donna. Domenica 8 marzo alle 16.30, al Salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino, la Biblioteca organizza “Pensieri e Parole”, con il patrocinio del Comune e propone “Tè, musica e voci di donna”, un appuntamento aperto alla cittadinanza tra intrattenimento musicale e letture teatrali.
L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio di ascolto e condivisione, in cui le storie e le esperienze femminili diventano protagoniste. Il programma prevede l’intrattenimento musicale del gruppo PIMK Acoustic Band. Accanto alla musica, spazio alle parole con le letture teatrali curate da Almerina Dalla Gasperina, in arte ADaGa.
Le donne sono invitate a portare con sé “la tazza del cuore”, un gesto simbolico per rendere ancora più personale e autentico il momento del tè condiviso.
L’incontro è aperto a tutti: non solo alle donne, ma anche agli uomini che scelgono di esserci e partecipare, in un’ottica di dialogo e alleanza. La Festa della donna diventa così non un confine, ma un ponte tra esperienze e sensibilità diverse.
È preferibile la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail della biblioteca: biblioteca@comune.caronnovaresino.va.it
