Cazzago Brabbia e Inarzo promuovono i Gruppi di Cammino: appuntamento in sala consiliare

Un momento informativo aperto alla cittadinanza per scoprire come funzionano i gruppi e quali benefici portano alla salute. L’appuntamento è per martedì 10 marzo 2026 alle 17.30

Officina 025 samarate

A Cazzago Brabbia si parla di benessere e movimento con un incontro dedicato ai “Gruppi di Cammino”, iniziative gratuite e aperte a tutti finalizzate alla promozione della salute attraverso l’attività fisica moderata e costante.

La presentazione si tiene martedì 10 marzo 2026 alle ore 17.30 nella sala consiliare del Municipio, in piazza Libertà 1. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Promozione della Salute di ATS Insubria.

Durante l’appuntamento verrà illustrato nel dettaglio cosa sono i Gruppi di Cammino, come si svolgono le attività e in che modo è possibile aderire. Relatrice dell’incontro sarà la dottoressa Chiara Magro, chinesiologa di ATS Insubria, che approfondirà i benefici dell’attività fisica regolare, soprattutto se praticata in gruppo, e risponderà alle domande dei cittadini interessati.

I Gruppi di Cammino, liberi e gratuiti per tutti,  rappresentano un’opportunità concreta per migliorare il proprio stile di vita, favorire la socializzazione e prendersi cura della propria salute in modo semplice e accessibile.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento del Comune di Cazzago Brabbia e del Comune di Inarzo e l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Pubblicato il 03 Marzo 2026
