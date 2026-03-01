Chiusure notturne per lavori sulle autostrade Milano-Varese e Gallarate Gallico

Nelle notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00, saranno adottati provvedimenti di chiusura che interesseranno diversi tratti e svincoli.

Per quanto riguarda la A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Milano. Contestualmente, lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS341 verso Gallarate, la SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, la SS336 della Malpensa, con rientro in A8 allo svincolo di Busto Arsizio verso Milano.

Per chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, si potrà proseguire sulla SS341 verso Cavaria/Gallarate e sulla SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, Somma Lombardo e Vergiate, con ingresso sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Per la chiusura dell’entrata di Cavaria si consigliano i seguenti itinerari: verso Milano, Busto Arsizio sulla A8; verso Varese, Solbiate Arno Albizzate sulla stessa A8; verso la D08, Sesto Calende Vergiate. Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sarà invece chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Varese.

In alternativa, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, si potrà percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate, con ingresso in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Verso Milano, dopo l’uscita a Besnate, si consiglia di seguire la SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio e la SS336 della Malpensa, con rientro in A8 a Busto Arsizio.

Infine, per la chiusura dell’entrata di Besnate: verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si potrà utilizzare Sesto Calende Vergiate sulla stessa D08; verso Varese gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate o Gallarate sulla A8; verso Milano lo svincolo di Busto Arsizio.