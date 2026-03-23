Cibo, omogeneizzati e ovetti di Pasqua: a Busto il via alla raccolta per la cena per i più bisognosi

È partita sabato scorso la raccolta per la “cena degli avanzi” di Pasqua 2026, la bella iniziativa solidale intorno a cui è nato il progetto “Diamoci una mano”, a Busto Arsizio.

«Siamo partiti sicuramente con il piede giusto, abbiamo visto che c’è voglia di donare e siamo rimasti molto colpiti dalla generosità delle persone» dicono i volontari del gruppo. «Un uomo di buon cuore ci ha portato più di 100 vasetti di omogenizzati per bambini, mentre una dottoressa dell’Avis ha omaggiato i bambini in difficoltà con 48 ovetti di Pasqua (che sicuramente saranno molto apprezzati). In più altre persone di buon cuore ci hanno portato latte, pasta e scatolame».

«La nostra corsa per rendere la Pasqua una festa davvero per tutti è ancora molto lunga, ma la partenza è sicuramente stata buona.

I nostri pensieri sono già proiettati su sabato prossimo, 28 aprile, quando saremo sempre presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago (piazza Giovanni XXIII, Busto Arsizio) dalle 15:00 alle 17:00 pronti per ricevere le donazioni delle persone di buon cuore che vorranno aiutarci».

Il 4 aprile sempre dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ci sarà infine il ritiro del cibo a lunga conservazione e del cibo già cucinato che le persone vorranno donare (viene ritirato solo in questa giornata per garantire una giusta conservazione del cibo per domenica 5)

Chi vuole unirsi al nostro progetto o necessita di maggiori informazioni può chiamare il 3462281305.