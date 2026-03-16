Varese News

Saronno/Tradate

Ciclista investito sulla Varesina a Tradate

È avvenuto a metà mattina di lunedì alla periferia della cittadina, verso Venegono

varese generiche

Incidente stradale con ciclista investito a Tradate, lungo la Varesina. È accaduto a metà mattina di lunedì e ha anche comportato lunghe code per oltre un’ora sull’asse della Statale.

L’incidente per la precisione è avvenuto in via Monte Grappa, periferia Nord della cittadina, in direzione Venegono.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese: il ciclista, 61 anni, ha riportato ferite o traumi significativi ma non è in pericolo di vita.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.