Ciclista investito sulla Varesina a Tradate

Incidente stradale con ciclista investito a Tradate, lungo la Varesina. È accaduto a metà mattina di lunedì e ha anche comportato lunghe code per oltre un’ora sull’asse della Statale.

L’incidente per la precisione è avvenuto in via Monte Grappa, periferia Nord della cittadina, in direzione Venegono.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese: il ciclista, 61 anni, ha riportato ferite o traumi significativi ma non è in pericolo di vita.