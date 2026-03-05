Cinema, pedali e lirica: il fine settimana di Saronno è dedicato alle donne

In occasione dell’8 marzo, Saronno ospita tre appuntamenti che fanno parte del programma messo a punto dall’assessorato alle Pari opportunità per riflettere sui diritti, celebrare le conquiste femminili e promuovere la cultura attraverso diversi linguaggi espressivi.

Cinema e riflessione per le scuole

La mattina di venerdì 6 marzo sarà dedicata alle scuole. Al Cinema di via Silvio Pellico gli studenti saronnesi assisteranno alla proiezione del film “Cosa dirà la gente” (nella foto una scena del film), un’opera intensa che affronta il tema delle aspettative sociali e della libertà individuale. L’evento fa parte della rassegna “Sguardi di Libertà. Donne, diritti e parità nel cinema” ed è promosso dalla Rete antiviolenza provinciale “Questo non è amore”. Ad accompagnare i ragazzi nella visione sarà Laura Succi, che curerà l’introduzione e il successivo dibattito.

La campionessa Morena Tartagni a Villa Gianetti

Sabato 7 marzo l’attenzione si sposterà sul mondo dello sport e della determinazione agonistica. Alle 17 a Villa Gianetti è in programma un incontro con Morena Tartagni, icona del ciclismo femminile italiano. L’appuntamento, intitolato “Volevo fare la corridora”, è organizzato da FIAB Saronno Ciclocittà con il patrocinio del Comune. Sarà l’occasione per ripercorrere una carriera fatta di fatiche e successi, raccontando come la bicicletta sia stata per molte donne uno strumento di emancipazione e riscatto.

Note di lirica per la Giornata della Donna

Il weekend si concluderà domenica 8 marzo, nel giorno della ricorrenza internazionale, con un omaggio alla grande musica. A partire dalle ore 16, sempre a Villa Gianetti, si terrà il concerto «Le figure femminili nell’opera lirica». L’evento è curato dall’associazione Amici della lirica «Giuditta Pasta» e analizzerà, attraverso il canto e il racconto, l’evoluzione e il ruolo delle protagoniste femminili sul palcoscenico operistico, figure spesso rivoluzionarie e tormentate che hanno segnato la storia della musica.