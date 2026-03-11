“Colora e decora le uova”: pomeriggio creativo a Somma Lombardo per i bambini con lo Sci Club ’88

Varese News

L'iniziativa vuole essere anche un momento di socialità e condivisione tra famiglie e bambini, offrendo un'occasione per vivere insieme il clima di festa che precede la Pasqua

Un pomeriggio dedicato alla creatività e alla tradizione pasquale. Sabato 21 marzo lo Sci Club ’88 di Somma Lombardo organizza il concorso “Colora e decora le uova”, un’iniziativa pensata per coinvolgere i più piccoli in un’attività divertente e legata alle festività di Pasqua.

L’evento si svolgerà dalle ore 14 alle 18 presso la sede dello Sci Club in via Briante. L’iniziativa è rivolta ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e a tutti gli alunni delle scuole primarie, che avranno la possibilità di decorare e colorare le uova dando spazio alla fantasia.

Durante il pomeriggio i partecipanti potranno utilizzare materiali e colori per creare la propria decorazione pasquale. Al termine dell’attività, ogni bambino potrà portare a casa l’uovo realizzato come ricordo dell’esperienza.

L’iniziativa vuole essere anche un momento di socialità e condivisione tra famiglie e bambini, offrendo un’occasione per vivere insieme il clima di festa che precede la Pasqua.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 19 marzo 2026. Il costo di partecipazione è di 10 euro per ciascun bambino.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 388 5676544.

Pubblicato il 11 Marzo 2026
