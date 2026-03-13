Varese News

Varese Laghi

Condizioni critiche per l’operaio caduto da sei metri al Jrc di Ispra

L’uomo sottoposto in tarda serata ad un delicato intervento chirurgico per l’esteso trauma cranico

L'Europa Science Experience al Jrc di Ispra

È ricoverato in rianimazione, in condizioni stazionarie ma gravi, il lavoratore di 48 anni caduto da circa sei metri di altezza nel pomeriggio di ieri, giovedì. L’uomo è precipitato da un ponteggio mentre si trovava al lavoro all’interno del Joint Research Centre di Ispra, il Centro comune di ricerca al servizio della Commissione europea.

Secondo quanto è emerso l’uomo stava operando su alcuni macchinari posizionati su un ponteggio quando è avvenuta la caduta da un’altezza di circa sei metri.

I soccorsi, attivati poco dopo le 16, hanno visto l’intervento di ambulanza, automedica ed elisoccorso. Nella caduta il lavoratore ha riportato un grave trauma cranico, oltre ad altre sospette fratture, e prima del trasporto in ospedale è stato intubato.

All’arrivo all’Ospedale di Circolo di Varese, i medici hanno disposto un intervento chirurgico. Il ferito rimane ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Pubblicato il 13 Marzo 2026
