Condizioni critiche per l’operaio caduto da sei metri al Jrc di Ispra
L’uomo sottoposto in tarda serata ad un delicato intervento chirurgico per l’esteso trauma cranico
È ricoverato in rianimazione, in condizioni stazionarie ma gravi, il lavoratore di 48 anni caduto da circa sei metri di altezza nel pomeriggio di ieri, giovedì. L’uomo è precipitato da un ponteggio mentre si trovava al lavoro all’interno del Joint Research Centre di Ispra, il Centro comune di ricerca al servizio della Commissione europea.
Secondo quanto è emerso l’uomo stava operando su alcuni macchinari posizionati su un ponteggio quando è avvenuta la caduta da un’altezza di circa sei metri.
I soccorsi, attivati poco dopo le 16, hanno visto l’intervento di ambulanza, automedica ed elisoccorso. Nella caduta il lavoratore ha riportato un grave trauma cranico, oltre ad altre sospette fratture, e prima del trasporto in ospedale è stato intubato.
All’arrivo all’Ospedale di Circolo di Varese, i medici hanno disposto un intervento chirurgico. Il ferito rimane ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.
